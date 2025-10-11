Jhon Lucumí no perdonó y anotó contra México para poner a ganar a Colombia en el amistoso internacional, que sirve de preparación de cara al Mundial de 2026. Todo nació de un tiro libre que fue cobrado por James Rodríguez en la banda izquierda del campo de los ‘manitos’, en un encuentro que ha sido bien manejado por el combinado tricolor.

Este juego entre mexicanos y colombianos revelará cuál es el estado real de los dos equipos que esperan lucirse y hacer un buen papel el próximo año en la cita orbital, que se hará en tres naciones (México, Estados Unidos y Canadá). Es por eso que muchos ojos se osan en este duelo que se está llevando a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos).

La realidad del primer tiempo de este partido amistoso es que no se han presentado muchas llegadas y Colombia ha tenido mayor control del balón, el ritmo y las jugadas. Sin embargo, como es bien sabido, a la Selección de México no se le puede descartar, ya que en cualquier momento y en el menor descuido, puede marcar la diferencia.

De hecho, en la alineación titular del equipo ‘cafetero’ se vieron algunas novedades que llamaron la atención. Por ejemplo, David Ospina es el arquero inicialista. Por su parte, Álvaro Angulo, Willer Ditta y Kevin Serna también sorprendieron en este planteamiento hecho por Néstor Lorenzo.

Si Colombia gana y mantiene la senda del triunfo en los próximos duelos amistosos, podría ascender en el ranking Fifa y aspirar a ser cabeza de serie en el Mundial de 2026. De esta manera, tendría la opción de jugar contra escuadras más accesibles y así ir avanzando de fases más fácilmente. Es por eso que la idea es consolidar al grupo lo más que se pueda.

Esta fue la alineación titular de Colombia contra México para este amistoso:

David Ospina.

Daniel Muñoz.

Willer Ditta.

Jhon Lucumí.

Álvaro Angulo.

Jefferson Lerma.

Kevin Castaño.

James Rodríguez.

Luis Díaz.

Kevin Serna.

Luis Suárez.

¿Cuándo juega Colombia contra Canadá?

La Selección Colombia de fútbol masculino disputará un encuentro amistoso de carácter internacional frente a su similar de Canadá. El partido está programado para el próximo lunes 14 de octubre y se llevará a cabo a partir de las 5:00 p. m. Este compromiso forma parte de la preparación de la ‘tricolor’ en el marco de la fecha FIFA de octubre, buscando consolidar el esquema táctico del equipo y dar rodaje a sus jugadores.

Este amistoso contra el seleccionado canadiense representa una importante prueba para Colombia, que viene trabajando intensamente en su camino hacia los próximos desafíos internacionales. El encuentro no solo servirá para medir el nivel de la plantilla, sino también para que el cuerpo técnico continúe evaluando alternativas de cara a la agenda de competencias venideras.

