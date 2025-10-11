Néiser Villarreal, con su anotación contra España, encendió las ilusiones de todo un país que ha seguido de cerca el Mundial Sub-20 que se está llevando a cabo en Chile. El tanto llegó al minuto 38 en una jugada rápida y que fue resuelta de una manera efectiva, en un duelo que ha sido de ida y vuelta entre dos equipos bien parados.

Sigue a PULZO en Discover

Tras la clasificación de la Selección Colombia a esta fase de cuartos de final, los focos están puestos en este grupo de jugadores que han demostrado unión, trabajo y deseos de querer llegar a las instancias finales del campeonato que ha sido esquivo para los ‘cafeteros’, pero que en este 2025 pinta como una posibilidad enorme de que se alcen con el título.

Con un juego dinámico y de máxima concentración, los colombianos lograron aprovechar la banda izquierda de los españoles para desequilibrar, meter un centro y que Néiser Villareal marcara el primer gol del juego, en una fase que requiere cobrar toda opción que se presente.

No obstante, el partido ha sido muy reñido, ya que España ha sabido armar jugadas y llegar hasta el arco ‘tricolor’. De hecho, pidieron la asistencia del Var por una jugada en la que un defensa de Colombia tocó el balón con la mano dentro del área, pero se decidió que no fue voluntaria, ya que el futbolista nacional la tenía pegada a su cuerpo.

Por ahora, la afición colombiana espera superar este duelo para jugar la semifinal del Mundial Sub-20 que se está jugando en suelo chileno y así consolidar este proceso que ha tenido trabajo, planeación y disciplina.

Vea los goles del partido entre Colombia y España

En el segundo tiempo, los europeos le dieron la vuelta al partido. En menos de cinco minutos anotaron dos goles con los que se fueron adelante y le metieron un gran susto a la ‘Tricolor’.

Así fueron los dos goles de España:

Goooooool de España

🇨🇴 Colombia 1 🆚 🇪🇸 España 1

🕰️ 37’ Neyser Villarreal 🇨🇴

🕰️ 56’ R. Belaid 🇪🇸 #U20WC pic.twitter.com/f4rk1UmxiC — Maratón-Atletismo&+DXT (@historiadelatl1) October 11, 2025

Goooooool de España

🇨🇴 Colombia 1 🆚 🇪🇸 España 2

🕰️ 37’ Neyser Villarreal 🇨🇴

🕰️ 56’ R. Belaid

⏰ 59’ j. Virgili 🇪🇸 pic.twitter.com/MjfuenmsQs — Maratón-Atletismo&+DXT (@historiadelatl1) October 11, 2025

Pero Colombia volvió a tomar impulso, a pesar del revés, y con una linda jugada en colectivo logró el empate. Neyser Villarreal fue el autor del gol, llegando a cuatro anotaciones en el Mundial:

Goooooool de 🇨🇴 Colombia

🇨🇴 Colombia 2🆚 🇪🇸 España 2

🕰️ 37’ Neyser Villarreal 🇨🇴

🕰️ 56’ R. Belaid

⏰ 59’ j. Virgili

⏰ 74’ N. Villarreal 🇨🇴 pic.twitter.com/TmQLOlCWgd — Maratón-Atletismo&+DXT (@historiadelatl1) October 11, 2025

Gol y triunfo: Colombia arranca con pie derecho en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 arrancó con pie derecho su camino en el Mundial Sub-20, tras vencer a Arabia Saudita con golazo de Óscar Perea.