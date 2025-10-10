Así como hay movimientos en la televisión colombiana, la pantalla chica de México protagoniza una inesperada situación de cara al partido amistoso de ese país contra la Selección Colombia.

El tema gira alrededor del horario del enfrentamiento entre los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo y el mexicano Javier ‘Vasco’ Aguirre, por una razón que pocos tienen en cuenta en este país.

El tema es que si bien Colombia enfrenta a España en el Mundial Sub-20 a las 3 de la tarde, la incertidumbre para los mexicanos llega un poco más tarde y eso desembocó en una medida clave.

¿A qué hora es el amistoso de Colombia vs. México?

El amistoso Colombia contra México del sábado 11 de octubre de 2025 se corrió a las 8:10 p. m., hora colombiana, aunque el inicio en el AT&T Stadium estaba previsto para la 8 de la noche, según informó el portal mexicano Mediotiempo.

Ese medio indicó que la causa tiene que ver con el partido México vs. Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub‑20, programado para las 6:00 p. m., hora de Colombia. Los fanáticos del país manito esperan darle seguimiento al máximo a ambos partidos.

“Ante esta situación, Televisa, quien posee los derechos de transmisión de los cotejos, optó por cambiar el horario de inicio del partido de la selección mayor, y ahora empezará a las 19:10 horas (20:10 horas de Colombia), esto con el objetivo de ‘darle aire’ y evitar el empalme, o en su defecto que este sea durante menos tiempo y evitar pérdidas mayores”, contó Mediotiempo.

El escenario se da en el caso de que haya tiempo extra en el choque de los juveniles o, incluso, definición desde el punto penal para la clasificación a las semifinales (la misma que Colombia busca más temprano).

De hecho, el portal especializado explicó que el partido no se movió todavía más debido a que la diferencia horaria con Colombia de una hora más llevaría a que la transmisión fuera muy tarde para canales como Caracol y RCN, que emiten el juego en la televisión nacional.

Este tema, a pesar de que parece menor, resulta ser una decisión llamativa que más de uno debe tener en cuenta al momento de tener en acción al seleccionado nacional en este duelo.

¿Cuál es la titular de Colombia contra México en amistoso?

Néstor Lorenzo anunció que David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz serán titulares de la Selección Colombia contra México en el partido amistoso previsto en el AT&T Stadium de en Arlington, Texas (Estados Unidos).

🎥 “Atajará David Ospina, jugará James y Luis Díaz” 𝙉é𝙨𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤, D𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙩é𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤, desde Texas, Estados Unidos. 🗣️🎙️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/LgwXHCyU1B — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 10, 2025

Si bien no se conoce qué otros jugadores van a estar dentro de la nómina, el seleccionador del equipo colombiano confirmó que está será la oportunidad para que Ospina tenga “su partido”, al tiempo que dejó claro que Rodríguez va a ser el capitán.

La presencia del arquero de Atlético Nacional descarta por ahora una nueva oportunidad para Kevin Mier en la portería, después de que se le abrió campo en el pasado juego contra Venezuela, donde tuvo una actuación irregular.

Esto también confirma que, a pesar de que México no use a todas sus fichas, la ‘Tricolor’ no se va a guardar nada y tendrá a figuras de su artillería pesada en la búsqueda por sumar una nueva victoria.

¿Cuándo es el próximo amistoso de Colombia luego de México?

El próximo amistoso confirmado de la selección Colombia después del partido frente a México será contra Canadá, el 14 de octubre de 2025, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Además, en noviembre están programados otros dos compromisos: enfrentamientos ante Nueva Zelanda el 15 de noviembre en Florida y ante Nigeria el 18 de noviembre en Nueva York.

Estos partidos forman parte de la gira de preparación de la ‘Tricolor’ rumbo al Mundial 2026, a la espera de confirmarse una nueva agenda contra más rivales de cara al mencionado torneo.

