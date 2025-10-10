Luego de una trayectoria profesional de más de 25 años, Jorge Eduardo Correa, conocido cariñosamente como ‘Lalo’ Correa, se retira oficialmente de la Vicepresidencia Comercial de RCN Radio.

Sigue a PULZO en Discover

Desde el año 2023, también venía desempeñando funciones estratégicas en el área comercial del Canal RCN, aportando su experiencia y visión al crecimiento de ambas compañías del Grupo RCN.

(Vea también: ‘Negra Candela’ reveló quién habría sacado a Casale de RCN Radio y apuntaría a un famoso)

Este viernes 10 de octubre, RCN Radio y Canal RCN le rindieron un sentido y merecido homenaje a uno de sus más destacados ejecutivos, quien dejó una huella imborrable en la historia reciente del grupo de medios.

Lee También

A lo largo de más de dos décadas, ‘Lalo’ Correa se caracterizó por su compromiso, liderazgo y profundo conocimiento del mercado publicitario y comercial en Colombia, guiando a sus equipos con una visión estratégica enfocada en la innovación, el servicio y la consolidación de relaciones duraderas con clientes y aliados.

Bajo su liderazgo, la Vicepresidencia Comercial logró importantes avances en posicionamiento, fortaleciendo las plataformas de radio y televisión como espacios claves para anunciantes y marcas en el país. Su capacidad para anticiparse a las tendencias del mercado, así como su estilo de gestión cercano, ético y colaborativo, fueron claves en la consolidación de resultados comerciales sostenibles a lo largo del tiempo.

Además de los logros numéricos y estratégicos, ‘Lalo’ se ganó el respeto y cariño de colegas, directivos y colaboradores, no solo por su profesionalismo, sino también por su calidad humana y su disposición permanente a formar y acompañar equipos de alto rendimiento.

Su estilo de liderazgo inspiró a muchos dentro de la organización y dejó una cultura de trabajo enfocada en la excelencia y el trabajo en equipo.

Con su retiro, se cierra un capítulo importante en la historia de RCN Radio y Canal RCN, pero también se abre una nueva etapa para Jorge Eduardo Correa, quien inicia una fase diferente en su vida, con nuevos proyectos y retos personales y profesionales. Ambas compañías le expresan su más profundo agradecimiento por los años de entrega, pasión y compromiso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.