Luego de una trayectoria profesional de más de 25 años, Jorge Eduardo Correa, conocido cariñosamente como ‘Lalo’ Correa, se retira oficialmente de la Vicepresidencia Comercial de RCN Radio.
Desde el año 2023, también venía desempeñando funciones estratégicas en el área comercial del Canal RCN, aportando su experiencia y visión al crecimiento de ambas compañías del Grupo RCN.
Este viernes 10 de octubre, RCN Radio y Canal RCN le rindieron un sentido y merecido homenaje a uno de sus más destacados ejecutivos, quien dejó una huella imborrable en la historia reciente del grupo de medios.
A lo largo de más de dos décadas, ‘Lalo’ Correa se caracterizó por su compromiso, liderazgo y profundo conocimiento del mercado publicitario y comercial en Colombia, guiando a sus equipos con una visión estratégica enfocada en la innovación, el servicio y la consolidación de relaciones duraderas con clientes y aliados.
Bajo su liderazgo, la Vicepresidencia Comercial logró importantes avances en posicionamiento, fortaleciendo las plataformas de radio y televisión como espacios claves para anunciantes y marcas en el país. Su capacidad para anticiparse a las tendencias del mercado, así como su estilo de gestión cercano, ético y colaborativo, fueron claves en la consolidación de resultados comerciales sostenibles a lo largo del tiempo.
Además de los logros numéricos y estratégicos, ‘Lalo’ se ganó el respeto y cariño de colegas, directivos y colaboradores, no solo por su profesionalismo, sino también por su calidad humana y su disposición permanente a formar y acompañar equipos de alto rendimiento.
Su estilo de liderazgo inspiró a muchos dentro de la organización y dejó una cultura de trabajo enfocada en la excelencia y el trabajo en equipo.
Con su retiro, se cierra un capítulo importante en la historia de RCN Radio y Canal RCN, pero también se abre una nueva etapa para Jorge Eduardo Correa, quien inicia una fase diferente en su vida, con nuevos proyectos y retos personales y profesionales. Ambas compañías le expresan su más profundo agradecimiento por los años de entrega, pasión y compromiso.
