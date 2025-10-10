El fallecimiento del actor Carlos Barbosa Romero a los 81 años ha causado una profunda tristeza en el mundo del entretenimiento colombiano. Con una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión, Barbosa se consolidó como una de las figuras más queridas y respetadas del país.

Su talento, carisma y disciplina lo convirtieron en un referente para varias generaciones de actores y espectadores.

Barbosa dedicó su vida al arte escénico, dejando huellas imborrables en producciones emblemáticas de la televisión nacional. Entre sus papeles más recordados se encuentran sus interpretaciones en ‘El Divino’, ‘Vuelo secreto’, ‘La Saga: negocio de familia’, ‘Bermúdez’ y ‘El clon’, donde dio vida al entrañable Tío Abdul, un personaje que aún permanece en la memoria de los televidentes por su simpatía y calidez.

Su habilidad para transformar cada papel en un retrato humano auténtico lo posicionó como un actor versátil y admirado tanto por el público como por sus colegas.

Uno de los que expresó su tristeza fue el director y dramaturgo Fabio Rubiano, quien trabajó con Barbosa en la recordada serie ‘Vuelo secreto‘. En diálogo con Néstor Morales en Blu Radio, Rubiano evocó con nostalgia aquellos años de grabación y recordó a varios de los actores que hicieron parte del elenco.

“Ana Cristina Botero continúa activa en televisión y teatro; Jessica se fue a Europa y cuidar delfines; Evelyn vive en Estados Unidos y tiene un gimnasio. Jessica siempre fue muy cercana al mundo animal y ahora colabora con fundaciones en Suiza o Bélgica. De Claudia de Hoyos, sé que sigue en Colombia, trabajando en proyectos audiovisuales”, comentó el director.

¿Qué dijo Fabio Rubiano sobre Carlos Barbosa?

Sobre su colega fallecido, Rubiano expresó conmovido: “Lamento mucho la muerte de Carlos. Siempre fue un gran actor, un maestro de la televisión colombiana”. Además, recordó algunas anécdotas de ‘Vuelo secreto’, producción que, con el paso del tiempo, ha sido vista desde nuevas perspectivas.

“Carlitos tenía un personaje complicado; era el jefe morboso, algo que hoy no sería aceptable en la televisión. En ese momento no lo asumimos así, pero ahora se ve distinto. Recuerdo una vez que, estando en un supermercado, alguien me comentó sobre ese personaje y reflexioné en lo mucho que ha cambiado nuestra forma de entender esos temas”, relató.

Más allá de sus personajes, Carlos Barbosa será recordado como un pilar de la actuación colombiana, un hombre apasionado por su oficio y comprometido con cada proyecto que emprendió. Su legado permanecerá vivo en los escenarios, en las pantallas y en el corazón de quienes tuvieron la fortuna de verlo actuar. Con su partida, el arte colombiano pierde a uno de sus grandes, pero su luz seguirá iluminando la historia del teatro y la televisión nacional.

¿De qué murió Carlos Barbosa?

La noticia de su fallecimiento, ocurrida el 10 de octubre, fue confirmada por sus familiares. La causa de muerte fue un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea. Su partida deja un vacío inmenso en la industria del entretenimiento, que hoy lo recuerda no solo por su talento, sino también por su sencillez, generosidad y amor por la actuación.

