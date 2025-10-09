La reconocida vidente y canalizadora espiritual Ayda Valencia sorprendió a los televidentes del programa ‘Lo sé todo’ al referirse al caso del fallecido artista urbano B King, cuyo asesinato sigue causando múltiples especulaciones.

Con su característico tono sereno, la experta compartió detalles de lo que, según ella, habría percibido durante la canalización del alma del joven cantante, asegurando que su partida fue un proceso doloroso y marcado por fuerzas oscuras vinculadas a redes criminales.

(Vea también: Revelan identidad crucial en el caso de B-King: sería una de las últimas personas que lo vio vivo)

Valencia comenzó su relato describiendo lo que vivió durante la canalización:

“Fue algo bastante tortuoso porque durante todo el proceso sentí una gran angustia. Todo ocurrió muy despacio, con mucho sufrimiento y un dolor profundo. Percibí que B King pedía que no le hicieran lo que finalmente sucedió”, expresó, visiblemente afectada por la experiencia. Según su testimonio, el alma del artista transmitió una sensación de desesperación y miedo antes de morir.

La vidente fue enfática en señalar que la muerte del cantante no estaría relacionada con los rumores que circulan en redes sociales. “Su fallecimiento no tiene nada que ver con lo que muchos están diciendo. Esto está ligado a mafias, al narcotráfico y a organizaciones poderosas. Lamentablemente, B-King se vio envuelto en situaciones para las que no estaba preparado, ni era consciente de lo peligrosas que podían ser”, afirmó.

De acuerdo con Valencia, el joven habría sido víctima de su entorno y de las personas equivocadas: “Dime con quién andas y te diré qué puede pasar. Él estaba con la gente y en el lugar equivocado. No sabía con quién se estaba involucrando ni lo que se movía detrás de todo eso”, dijo, sugiriendo que el artista fue utilizado sin comprender del todo los riesgos que corría.

La canalizadora también mencionó que, por respeto a la familia y la gravedad del caso, prefería no profundizar en ciertos detalles. “Me reservo información por el tipo de muerte y por todo lo que ocurrió. Estamos hablando de grandes ligas del crimen, de una violencia extrema. Es algo muy delicado”, manifestó con prudencia.

¿Qué pasó con el alma de B-King?

Sobre el estado espiritual de B-King, Valencia explicó que su alma estaría atravesando un proceso de transición complejo.

“En este momento, él se encuentra en un proceso espiritual, en lo que muchos llaman el limbo. Su alma está tratando de aceptar su nueva dimensión y necesita mucha luz, mucho amor y oración”, señaló. La vidente describió al cantante como un joven lleno de ilusiones y proyectos, cuya vida fue apagada de manera abrupta y violenta.

Aunque Ayda Valencia prefirió no canalizar nuevamente la energía del artista, compartió un mensaje que, según ella, proviene del propio B King:

“Yo no estaba haciendo cosas malas ni de las que me juzgan, pero por inocente caí”, habría dicho el joven durante la sesión espiritual. Estas palabras, para la vidente, reflejan la confusión y la injusticia que rodearon su muerte.

El testimonio de Ayda Valencia causó impacto entre los seguidores del fallecido cantante, quienes han expresado en redes sociales su tristeza y desconcierto. La médium concluyó enviando un mensaje de consuelo a la familia y a los fanáticos: “Debemos enviarle luz, no juzgarlo ni culparlo. Fue un alma joven que se vio atrapada en un mundo peligroso sin entenderlo del todo”.

Con esta revelación, la canalizadora invitó a reflexionar sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes artistas cuando se acercan a entornos donde confluyen el dinero, la fama y el crimen. “El talento no debería costar la vida. Él tenía sueños, ilusiones y un futuro prometedor”, finalizó Valencia, dejando claro que, más allá de las versiones mediáticas, la tragedia de B King encierra una profunda lección sobre la inocencia y las malas compañías.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.