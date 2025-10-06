Ya pasaron dos semanas desde que se encontraron los cuerpos del cantante Bayron Sánchez Salazar, B-king; y Jorge Herrera, el DJ Regio Clown, quienes habían desaparecido en México y fueron encontrados en condiciones lamentables cerca a una carretera.

Desde entonces, las autoridades mexicanas han avanzado en la búsqueda de información que permita esclarecer los hechos, ya que si bien en un principio se creyó que todo fue orquestado y liderado por la banda criminal Familia Michoacana, luego esa hipótesis cambió y se habló incluso de unos gota a gota.

Es más, la semana pasada se capturaron a cuatro colombianos que estarían detrás de la muerte de los artistas nacionales, pero estos ya fueron liberados, aunque ahora hay cuatro más que esclarecerían los hechos.

Según El Tiempo, el primero sería el conductor que manejaba el carro Mercedes que transportó por última vez a los artistas. Este hombre fue identificado como Jaime Montoya Puga, de 62 años.

Sin embargo, la defensa de esta persona aseguró que fue solamente presión mediática, pero sin ninguna prueba concreta. “La imputación en contra de los detenidos se basa en puros supuestos de responsabilidad sin datos de prueba de que hayan abordado el vehículo”, dijo el abogado.

Además, la familia del hombre dijo que él solo se dedica a subastar carros, pero que no es alias El Pulga, como dicen las autoridades y la prensa en ese país.

Por su parte, los otros tres capturados son José Luis Díaz García, Angélica Iaris García Guerrero y Luis Alberto Ramírez Baena, este último proveedor de un taller en México que también estaría implicados en este crimen.

Por lo pronto, las autoridades recopilarán testimonios y más pruebas que ayuden a esclarecer los hechos, ya que a dos semanas de que se encontraron los cuerpos todavía no hay un avance significativo de la razón detrás de estos asesinatos en México.

