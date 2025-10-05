Las autoridades siguen tratando de hallar las piezas faltantes para esclarecer el caso de las muertes de B-King y Regio Clown, artistas musicales colombianos que fueron hallados sin vida y en escabrosas condiciones el pasado 22 de septiembre a las afueras de Ciudad de México. En un inicio se decía que se trataba de disputas con la ‘Familia Michoacana’, un grupo criminal del país norteamericano; esta versión aún no se ha confirmado.

En medio de las hipótesis, el parapsicólogo Edwin Ocampo hizo un análisis del más allá para esclarecer, según el área psíquica, lo que habría detrás del macabro crimen de los colombianos en México.

Parapsicólogo afirma que asesinato de Regio Clown fue un “daño colateral”

Ocampo afirmó que, en efecto, habría un asunto con grupos ilegales y temas de dinero que llevaba a cabo Bayron Sánchez, B-King. No obstante, el experto en fenómenos paranormales agregó que el DJ, cuyo nombre real es Jorge Luis Herrera Lemos, no tenía nada que ver.

Según el parapsicólogo, Regio Clown solo acompañaba a su amigo Sánchez, esto antes de continuar con sus presentaciones en territorio mexicano.

“Él no tenía nada que ver, él fue un daño colateral. Cuando los encuentran se ve que la energía de Regio Clown no tiene nada que ver, simplemente estaba en el lugar equivocado, acompañándolo a él [B-king] porque eran amigos”, aseguró Ocampo en el programa ‘Bajo sospecha’ de Pulzo.

Además, el parapsicólogo no dejó un buen presagio sobre el desenlace de la investigación de los asesinatos de los artistas, ya que aseguró que el caso tardará mucho tiempo en resolverse y tendrá una considerable atención mediática. Además, no se mostró optimista en un posible hallazgo de los responsables del crimen.

“Este es uno de los casos que va a ser muy inconcluso porque va a ser muy complicado llegar al punto de saber la situación ya que son grupos al margen de la ley… Va a ser complicado tener un indicio o un culpable”, sentenció Ocampo.

