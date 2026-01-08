La Metrocard, esa pequeña tarjeta amarilla y azul que acompañó por más de tres décadas a millones de pasajeros del metro y los buses de Nueva York, dejó de venderse oficialmente y pasó, casi de inmediato, de bolsillo cotidiano a pieza codiciada.

La salida del sistema la convirtió en objeto de colección y hoy se ofrece en plataformas de reventa por cifras que llegan hasta los 5.000 dólares, de acuerdo con Univisión Nueva York.

Qué pasó con la Metrocard en Nueva York

El 31 de diciembre marcó su despedida definitiva, cuando la Autoridad Metropolitana de Transporte dio por cerrada su era y terminó de migrar al sistema sin contacto OMNY. Desde el primero de enero ya no se consiguen nuevas tarjetas, aunque quienes aún la conservan pueden utilizar su saldo restante.

Esa misma decisión desató una fiebre inesperada: la de los coleccionistas. Según Univisión Nueva York, en páginas como eBay aparecieron anuncios con precios que van desde apenas 6 dólares hasta miles, dependiendo del diseño, el estado y la rareza de cada pieza. La mayoría corresponde al modelo tradicional, pero las ediciones especiales son las que disparan el valor.

Entre los artículos más buscados se encuentran:

Juegos completos de MetroCards de 1994, todavía sellados.

Tarjetas conmemorativas como la dedicada a The Notorious B.I.G., de 2022.

Pases estudiantiles verdes vencidos hace años.

Una MetroCard de 2020 ofrecida como “perfecta” por 5.000 dólares.

La despedida también tuvo su cuota de nostalgia. En Washington Square Park hubo usuarios que se reunieron para decirle adiós simbólicamente, con carteles y atuendos relacionados con la tarjeta.

Y el Museo del Tránsito de Nueva York abrió la exposición ‘Adiós a la Metrocard’, un repaso por la historia de un objeto que terminó convertido en parte del paisaje urbano y de la memoria de varias generaciones.

