Escrito por:  Diego Rey
Periodista     Ene 6, 2026 - 3:43 pm

Donald Trump elevó el tono y volvió a sacudir el escenario político con duras descalificaciones contra los manifestantes que protestaron en Nueva York por la captura de Nicolás Maduro, a quienes calificó como las personas “más feas” que ha visto “en su vida”, en una nueva arremetida verbal, luego de la operación militar de Estados Unidos en Caracas.

Desde Washington, el mandatario no solo restó legitimidad a las movilizaciones que desde el sábado se concentraron frente al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, sino que las desacreditó de plano al asegurar que se trató de protestas organizadas y financiadas.

“¿De dónde ha salido esta gente?”, lanzó Trump, antes de afirmar que los asistentes “estaban todos pagados” y que “no sabían ni de qué hablaban”.

Trump cuestiona manifestaciones en Nueva York en contra de la captura de Maduro

El presidente insistió en que, mientras en otros lugares la reacción frente a la captura de Maduro fue positiva, Nueva York fue la excepción, y aprovechó el episodio para volver a confrontar a los medios de comunicación.

Trump acusó a la prensa de distorsionar los hechos, de actuar sin credibilidad y de mantener una postura sistemáticamente negativa frente a su gestión, al señalar que resulta “difícil imaginar” cómo pueden estar en contra de lo que calificó como una decisión de “sentido común”.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.

