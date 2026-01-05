El presidente Gustavo Petro convocó la primera movilización de este 2026 y lo hizo ante las amenazas de Donald Trump sobre iniciar una operación militar en Colombia.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano convocó a ocupar las plazas públicas del país este miércoles desde las 4 de la tarde. A su vez, el presidente dijo que estará en la Plaza de Bolívar este 7 de enero para pronunciarse ante los últimos hechos.

“Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 p.m. Ahora a defender la soberanía nacional“, dijo Petro en sus redes sociales.

Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas la.plazas.públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotanos ¡Colombia libre! pic.twitter.com/eWEXoBd5aK — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

En las últimas referencias que hizo Trump a Colombia, advirtió que el país es productor de cocaína y señaló puntualmente a Petro de ser narcotraficante.”Colombia también está muy enferma”, dijo el mandatario estadounidense y añadió que está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Estas declaraciones las dio Trump al ser interrogado sobre iniciar una operación militar en el país, después de lo hecho en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro e intervenirla.

Cabe mencionar que en reiteradas ocasiones el presidente Gustavo Petro ha respondido a las advertencias de su homólogo. En su cuenta de X, antes Twitter, señaló que revisaría con detalle la traducción exacta de las palabras del mandatario estadounidense antes de emitir una respuesta oficial. En esa publicación, advirtió además que considera “ilegítima” cualquier amenaza dirigida contra su Gobierno.

En el mismo pronunciamiento, el jefe de Estado reaccionó a declaraciones atribuidas al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien habría afirmado que las autoridades colombianas estarían dispuestas a cooperar con Washington, a diferencia del presidente. Petro sostuvo que esa afirmación desconoce el orden constitucional del país y recordó que, por mandato de la Constitución, el presidente ejerce como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía. En este sentido, se espera que este miércoles el presidente emita una comunicación oficial.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.