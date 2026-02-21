Un nuevo contrato firmado a finales de enero volvió a poner en el radar los vínculos contractuales de Nerú Martínez Carrillo con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según El Tiempo, el bailarín y coreógrafo suscribió el 29 de enero de este año un acuerdo por 36’062.000 pesos, apenas dos días antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías.

De acuerdo con el diario, Martínez Carrillo empezó a firmar contratos con el Dapre en agosto de 2022, un mes después de la posesión del presidente Gustavo Petro. Con la más reciente adjudicación, el monto total recibido por el coreógrafo asciende a 276’534.021 pesos, todos bajo la modalidad de contratación directa y por prestación de servicios.

El mencionado rotativo recordó que en agosto de 2024 ya había informado que los contratos suscritos por Nerú, reconocido por las llamadas “Nerumbas” y programas de baile y acondicionamiento físico, sumaban 176’319.621 pesos desde septiembre de 2022.

Las movidas de Nerú con el Gobierno

Sin embargo, una revisión en la plataforma Secop, citada por el mismo medio, muestra que en menos de dos años posteriores a ese reporte el bailarín recibió 100’214.400 pesos adicionales en contratos con el Gobierno, lo que elevó la cifra total hasta los más de 276 millones de pesos.

El diario también señaló que Martínez Carrillo es cercano a la Primera Dama, Verónica Alcocer, y que antes de los contratos con el Dapre ya había tenido vínculos con el Estado. Su primera experiencia como contratista fue con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), donde estuvo vinculado entre el 18 de diciembre de 2012 y el 2 de enero del año siguiente.

