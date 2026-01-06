María Corina Machado volvió a captar la atención internacional luego de una entrevista concedida a Fox News, en la que se refirió al papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la crisis política venezolana.

La dirigente opositora agradeció al mandatario republicano por la intervención militar en su país y aseguró que esa acción permitió la captura de Nicolás Maduro, hecho que, según afirmó, abrió el camino para el desmantelamiento del régimen que gobernó Venezuela durante años.

En ese contexto, Machado no descartó la posibilidad de entregar a Trump su premio Nobel de la Paz, el cual recibió su hija el pasado mes de diciembre.

Durante la conversación televisiva, la líder opositora calificó la operación como un logro que muchos consideraban inalcanzable y sostuvo que marcó un punto de quiebre para Venezuela. Machado aseguró que la caída del régimen representó un avance hacia la democracia y destacó que el proceso significó un paso en favor de “la libertad y la dignidad humana”. Sus declaraciones se dieron en medio de un escenario político aún en transición, mientras distintos sectores evalúan las implicaciones internas y externas de la intervención estadounidense y la captura del exmandatario.

En la entrevista, la líder opositora también se refirió de manera directa a la posibilidad de dedicar el reconocimiento internacional a Trump. La venezolana explicó que, desde su perspectiva, el presidente estadounidense fue una figura clave para el derrocamiento del régimen y, por ello, consideró que merecía el galardón. Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a entregarle personalmente el Nobel, respondió de manera afirmativa y enfatizó el carácter simbólico del gesto como una muestra de agradecimiento del pueblo venezolano.

“No ha sucedido todavía, pero, ciertamente, me encantaría poder decirle personalmente (a Trump) que creemos que el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano, sin duda quiere dárselo y compartirlo con él. Y lo que tiene, lo que ha hecho, como dije en su charla, es un gran paso hacia una transición democrática”, manifestó Machado a ese medio de comunicación.

Corina Machado después de ser descartada:

“Me encantaría poder hablar personalmente con Donald Trump. Quiero darle mi Nobel de la Paz. Quiero compartirlo con él. Aún no pude verlo” ETAPAS DEL DUELO: NEGACIÓN pic.twitter.com/mnsfDsM31H — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) January 6, 2026

Con estas palabras, María Corina dejó abierta la posibilidad de que su Nobel de la Paz se convierta en un reconocimiento colectivo al papel que, según ella, jugó Estados Unidos en el cambio político del país. Sus declaraciones causaron reacciones diversas en la opinión pública internacional, mientras continúa el seguimiento al proceso de reorganización institucional en Venezuela.

“Ella da su honor con tal de ver su país lo mas prospero posible”, “¿esto no humilla más todavía a Corina Machado?” y “que le hayan dado un Nobel a esta tipa, que es capaz de arrastrarse como un caracol después de ser humillada, no sé si dice algo peor sobre ella o sobre el propio premio”, son algunos de los comentarios que despertó esta declaración.

María Corina Machado gana el Nobel de Paz

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este 10 de octubre a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por sus esfuerzos "a favor de una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".