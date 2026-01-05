La esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, sufrió lesiones importantes durante el operativo militar llevado a cabo por fuerzas armadas de Estados Unidos en Caracas, en el que ella y el entonces presidente fueron capturados el pasado sábado en la madrugada.

Sigue a PULZO en Discover

Así lo reveló su abogado defensor, Mark Donnelly, quien afirmó que las heridas son visibles y de consideración, detalló el New York Times.

Según explicó, Flores podría presentar una fractura y un fuerte hematoma en las costillas, por lo que consideró necesaria una evaluación médica completa para determinar la gravedad de su estado físico.

Flores y Maduro comparecieron este lunes en una primera audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, luego de haber sido trasladados desde Venezuela.

Lee También

Las autoridades estadounidenses acusan a ambos de presunto narcoterrorismo. Durante la audiencia, Maduro se declaró inocente y aseguró seguir siendo el presidente legítimo de su país, destacó ese medio.

Señaló que había visto la acusación en su contra, aunque no la había leído en su totalidad, y que solo la había comentado parcialmente con su abogado defensor, Barry Pollack, reconocido por haber representado a Julian Assange.

Maduro afirmó ante el juez Alvin Hellerstein que se considera un prisionero de guerra y que fue capturado en su residencia en Caracas. Por su parte, Cilia Flores también se declaró no culpable y aseguró ser completamente inocente de los cargos imputados por la justicia estadounidense.

¿Cómo fue audiencia de Nicolás Maduro en EE. UU.?

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos en Manhattan, en una audiencia que duró cerca de 40 minutos y que sirvió para formalizar los cargos en su contra.

Maduro se declaró inocente de acusaciones que incluyen conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense. Flores, sentada a pocos metros de él, también se declaró completamente inocente.

Maduro compareció vestido con uniforme naranja y utilizando audífonos de traducción simultánea ante el juez Alvin K. Hellerstein, quien aseguró que su responsabilidad es garantizar un proceso justo.

Según el New York Times, Maduro afirmó no haber tenido acceso previo al escrito de acusación ni conocer plenamente sus derechos, y prefirió leer los cargos por sí mismo en lugar de que fueran leídos en voz alta. Al declarar, sostuvo: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”.

El fiscal indicó que ambos fueron puestos bajo custodia el 3 de enero, sin mencionar la operación militar que antecedió a su captura. La defensa no solicitó libertad bajo fianza por ahora, pero anticipó que presentará recursos relacionados con la legalidad de la captura y el estatus de Maduro como jefe de Estado. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.