La información sobre el asesinato de B-King en México tiene un capítulo especial debido a la relación sentimental que sostuvo con Marcela Reyes, que ha sido blanco de duros señalamientos.

Precisamente, ella destapó unos mensajes que afirmó haber recibido desde el dispositivo móvil del fallecido cantante, con algunas amenazas sobre las que puso la lupa a nivel internacional.

Imágenes con amenazas a Marcela Reyes desde celular de B-King

Chats desde celular de B-King contra Marcela Reyes / Captura de pantalla '¡Siéntese quien pueda!'

Chats desde celular de B-King contra Marcela Reyes / Captura de pantalla ‘¡Siéntese quien pueda!’El programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ expuso los mensajes que le escribieron a Marcela Reyes en chats desde el celular de B-King, lo que llevó a una suposición por parte de ella.

Lee También

“Por el teléfono por el que yo me comuniqué algunas veces con Bayron, después de lo sucedido me llega un mensaje, y yo pensé: ¡Ay, Bayron está vivo! Pero cuando entro, empiezan a escribirme cosas como ‘asesina’, ‘regrésalo’, ‘devuélvelo’… Alguien muy cercano, creo saber quién tiene ese teléfono”, dijo.

La creadora de contenido destapó en el formato algunas capturas de pantalla de los chats desde el dispositivo móvil en cuestión, donde hay duras advertencias sobre la seguridad de su familia.

“Marcela, usted tiene un hijo, no vaya a ser que se le pierda”, es posible leer en uno de los mensajes, mientras que otro reafirma el eventual peligro “así le ponga guardaespaldas”.

De hecho, el chat desde el celular de B-King permite observar que la modelo y DJ quindiana es señalada por el asesinato del cantante colombiano, lo que desemboca en el mencionado amedrantamiento.

“Tengo amenazas de que me van a quitar a mi niño, Valentino no puede ir a estudiar”, afirmó Reyes sobre esa situación en la que el menor de edad acabó involucrado luego de los hechos en México.

¿Qué pasó con B-King en México y qué tiene que ver Marcela Reyes?

El caso de B‑King en México ha conmocionado tanto a Colombia como a los medios internacionales debido a las circunstancias violentas que rodearon su desaparición y muerte.

Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B‑King, fue reportado como desaparecido junto con el DJ Jorge Luis Herrera (Regio Clown) el 16 de septiembre de 2025, luego de que ambos fueran vistos saliendo de un gimnasio en la zona de Polanco, Ciudad de México.

Los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, con señales de desmembramiento y con un mensaje atribuido a la organización criminal ‘La Familia Michoacana’.

Las autoridades mexicanas identificaron los restos varios días después, el 22 de septiembre, cuando familiares confirmaron la identidad del cantante y del DJ.

La relación con Marcela Reyes es parte del interés mediático que ha girado en torno al caso. La DJ e ‘influencer’ colombiana fue expareja de B‑King durante aproximadamente siete años; su relación culminó en 2024 luego de denuncias mutuas de infidelidad y conflictos.

Durante los días en que B‑King estuvo desaparecido, Reyes usó sus redes para pedir el apoyo ciudadano y de autoridades, así como para denunciar amenazas contra ella y su hijo debido a especulaciones sobre su posible implicación.

Luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo, ella manifestó estar “devastada”, lamentó los señalamientos infundados y reafirmó que está dispuesta a colaborar con las investigaciones.

¿Quién es el alias ‘Pichi’?

Alias ‘Pichi’, vinculado con Marcela Reyes, es el nombre de Óscar Camargo Ríos, un narcotraficante colombiano originario de Bucaramanga, conocido como el ‘Pablo Escobar de Santander’ por su liderazgo en redes criminales de microtráfico en esa región.

Camargo ha sido detenido y recapturado en varias ocasiones, ha tenido fugas, ha recibido medidas de detención domiciliaria, y finalmente fue condenado en 2025 a 52 años de prisión por delitos como homicidio, desaparición forzada y narcotráfico.

El vínculo que se le atribuye con Marcela Reyes proviene de acusaciones y especulaciones mediáticas que surgieron luego de denuncias cruzadas con su expareja, el cantante B‑King.

B‑King afirmó que recibió un mensaje en el que se mencionaba que “el novio de ella me llamó … está en la cárcel” y que debía evitar hablar públicamente. También se ha señalado que, mientras B‑King presentaba denuncias por amenazas contra Reyes, surgieron rumores de que ella mantendría una relación con alias ‘Pichi’, aunque no hay confirmación pública verificada de tal relación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.