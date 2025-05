Desde que ingresó como invitada a ‘La casa de los famosos’, Marcela Reyes ha vuelto a captar la atención de sus seguidores y de la opinión pública, esta vez por su vida sentimental.

Aunque son pocos los detalles que ha entregado sobre su vida amorosa, en varias ocasiones ha contado que se está dando una nueva oportunidad, pero que prefiere mantener en reserva la identidad de la otra persona.

No obstante, en redes sociales se ha especulado que se trataría de un hombre que está preso, quien al parecer sería alias ‘Pichi’, cuyo nombre real es Óscar Camargo Ríos y fue integrante de la organización narcotraficante ‘Los colosos’, así como cabecilla del grupo delincuencial ‘Los pichis’. Según la Policía, este hombre sería dinamizador del tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en Bucaramanga.

Acá, el video que compartieron las autoridades al momento de su recaptura:

¡Recapturado alias ‘Pichi’! En cumplimento de la orden del señor Presidente de la República, esta madrugada, en el municipio de Copacabana (Antioquia), ubicamos a Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, quien se había fugado el pasado 10 de octubre de una residencia, del barrio El… pic.twitter.com/ai5OBkAbQ4 — Brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) December 9, 2024

A la incógnita que apareció en redes sobre la relación sentimental de Marcela Reyes se sumó una controversia que involucró a su exesposo, el DJ B-King, quien denunció amenazas y responsabilizó a la empresaria de cualquier cosa que le pasara.

De hecho, en una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, B-King mostró que una persona le decía que el novio de Reyes estaba preso.

“El novio de ella me llamó y me pidió el favor que me comunicara contigo, él está en la cárcel y me dice que con él a la orden cualquier cosa lo que necesites, pero que no la pongas en boca de la gente por favor y lo mismo le dijo a Marcela”, se leyó en la mencionada captura.

Acá, lo dicho por el exesposo de Marcela Reyes en esa oportunidad:

Nuevo regalo a Marcela Reyes

Este domingo, la DJ compartió unos videos en sus historias de Instagram en los que dejó ver el romántico detalle que le dieron en su casa. Según se pudo apreciar, una habitación estaba completamente decorada con ramos de rosas rojas y pétalos en el suelo, además de bombas en forma de corazón en el techo, las cuales colgaban mensajes de amor.

Lo que llamó la atención fue que sobre la cama había un mensaje escrito con pétalos, el cual tenía las iniciales de los dos, “C + M” y un “Te amo”.

¿Qué se sabe de alias ‘Pichi’?

A principios de mayo, las redes sociales estallaron con especulaciones sobre la identidad del misterioso novio de Marcela. Una serie de imágenes filtradas mostraron a la DJ ingresando a un centro penitenciario, lo que desató rumores sobre una posible visita conyugal.

Los señalamientos apuntaron a Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, un narcotraficante detenido en diciembre de 2024 en Antioquia por vínculos con el Clan del Golfo.

Las especulaciones crecieron cuando se conoció que B-King, exesposo de Reyes, recibió un mensaje amenazante que hacía referencia al “novio en la cárcel” de Marcela. Sin embargo, no existe evidencia concreta que confirme que ‘Pichi’ sea la pareja de Reyes.

A pesar de los rumores y la controversia, Marcela Reyes ha optado por el silencio, centrándose en su música y su marca de ropa. La DJ sigue siendo una de las figuras más influyentes del género urbano en Colombia y su decisión de no revelar la identidad de su novio refleja un deseo de proteger su vida personal, pero también ha abierto la puerta a especulaciones que, hasta ahora, no han sido confirmadas.

Eso sí, ha mostrado los detalles que ha recibido en su casa de parte de una persona a la que se refiere como “mi rey”, como cuando dejó ver que en su cumpleaños le mandaron un oso de peluche grande, mariachis y más rosas.

Acá, el video donde se muestra todo:

