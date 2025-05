La visita de Karina García a ‘La casa de los famosos’ evidenció amores y odios dentro del programa de RCN. Por un lado, participantes como Altafulla y ‘la Jesuu’ se mostraron felices por la estadía temporal de la eliminada, mientras que personalidades como ‘la Toxicosteña’ y Melissa Gate tuvieron un evidente disgusto con la presencia de la ‘influencer’.

La segunda mencionada fue la que más se mostró molesta con la aparición de García en ‘su casa’, como ha denominado Gate al ‘reality’. En reiteradas ocasiones se vio el roce entre ambas, donde se evidenció la tensión y fuertes vainazos que se lanzaban mutuamente.

De hecho, durante una comida en el capítulo de este domingo 25 de mayo, día en el que otro famoso saldrá eliminado de la competencia, ambas tuvieron un fuerte altercado que incluyó ataques personales. Durante una comida, en el último día que la modelo iba a estar en su visita, la autodenominada ‘reina’ tildó de “fea” a su excompañera y hasta se le metió con sus procedimientos estéticos.

Mientras ambas estaban sentadas junto a sus demás compañeros, arrancó una discusión por unas indirectas que Melissa le dio a Karina, por lo que finalmente ambas tuvieron un cruce de palabras. “El odio sin razón es envidia”, le dijo García.

Ante ese comentario, Gate le dijo: “Te odiaría, pero eres fea; Dios te odió primero”. Luego de eso, la modelo paisa le respondió: “Soy preciosa, mi reina”.

Luego del cruce, Gate dejó su frase lapidaria: “Claro, gracias a la ciencia médica”, haciendo referencia a las cirugías de Karina, quien solo se limitó a soltar un fuerte suspiro.

La visita de la eliminada fue tan tensa que, inclusive, siguió lanzándose con Melissa varios comentarios al momento en el que abandonaba la casa.

Inicialmente, se creía que era por la amistad que, durante varios capítulos, tuvo Karina con otra eliminada, Yina Calderón, y con quien Melissa tuvo tensiones.

Sin embargo, después de que dicha amistad se rompió, Gate ya no tenía tantos cruces con Calderón, pero sí con la paisa. Inclusive, el día que se despidió del ‘reality’, García no dejó buenos comentarios de su excompañera, a quien, de hecho, insinuó que envenenaba la personalidad de Emiro.

“Que no se meta en lo que no le importa; hay gente muy descarada”, dijo Gate sobre Karina en el capítulo de este 25 de mayo. Karina simplemente se fue asegurando que en el lugar había mucha gente que buscaba pelea donde no la había.