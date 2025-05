Durante el ‘brunch’ de eliminación en ‘La casa de los famosos Colombia’, Yina Calderón no se guardó nada y habló abiertamente sobre lo que significó la salida de Karina García, una de las concursantes que más división causó dentro del ‘reality’. Según la empresaria e ‘influenciadora’, Karina García era una rival fuerte, pero también una presencia incómoda para muchos de los participantes. Yina Calderón vuelve a arremeter contra Karina García “Karina García fue una contrincante difícil de sacar. Mari.., siempre dio buen contenido, eso no se le puede quitar. Pero también es cierto que su presencia causaba incomodidad en la casa. Nadie puede negar eso. Todos aquí lo vivimos y fuimos testigos de lo que significaba tenerla. Era como tener un pelo en la cola: cuando por fin se va, uno siente alivio”, expresó sin rodeos. (Vea también: “Me puedo equivocar”: Ana Karina Soto ofreció disculpas por lo dicho sobre ‘la Toxi Costeña’) Calderón confesó que ella fue una de las principales impulsoras de la campaña para que Karina saliera del ‘reality’, y aseguró que por primera vez se logró una especie de consenso entre los habitantes de la casa para lograr ese objetivo. “Fui clara en lo que sentía. Yo hice campaña para que se fuera Karina. Esta es la primera vez que todos los de la casa nos unimos para sacar a alguien, y no porque seamos malos, sino porque queríamos hacerle ver a Colombia lo que vivíamos aquí adentro y quién era ella”, explicó. A pesar de sus fuertes palabras, Yina Calderón dejó claro que la última palabra la tuvo el público: “La decisión la tomó Colombia, no Yina Calderón ni ‘la Tóxicosteña’. Nosotros solo sugerimos, expresamos lo que estábamos sintiendo. Al final, los que votan están afuera”. Para Yina, la salida de Karina fue un punto de inflexión en su experiencia dentro del programa. “La eliminación de Karina fue la mejor hasta ahora. Si me voy hoy o el domingo, me voy con la tranquilidad de que ella se fue primero. Pasé dos o tres días en paz, no porque me alegrara lo que dijera o hiciera, sino porque es una persona que causa un fastidio muy raro. Es un sentimiento extraño, pero estoy segura de que no solo lo sentí yo. Lo provoca en muchas personas”, aseguró.

La ‘influenciadora’ también aprovechó el momento para hacer un balance de su paso por el ‘reality’. Reconoció que ha sido vista como la “villana” de la temporada, pero lo asume con orgullo: “Bueno, Colombia, tengo muchos temas que resolver en esta casa. Como les dije desde el principio, soy la villana de la temporada. Y si esta historia termina en la final, así será. Morimos en la temporada final, ustedes ya lo saben”.

Finalmente, Calderón pidió el apoyo del público y se mostró satisfecha con su desempeño: “Espero contar con su apoyo. Si me tengo que ir, me voy tranquila porque hice un excelente trabajo, di un excelente show y me siento muy orgullosa de mí misma”.

Estas declaraciones, directas y sin filtros, causaron múltiples reacciones en redes sociales, donde sus seguidores y detractores no tardaron en comentar el papel que ha jugado dentro del programa. Yina Calderón, fiel a su estilo, sigue dando de qué hablar.

