Este martes 13 de mayo, luego de lo que fue la eliminación de Karina García de ‘La casa de los famosos’, en el programa ‘Buen día, Colombia’ se comenzó a analizar las reacciones que se dieron dentro de la casa estudio.

En medio de la conversación, la presentadora Ana Karina Soto se refirió a la airada respuesta que le dio ‘la Toxi Costeña’ a Karina García en medio de ese último mensaje de la creadora de contenido paisa a sus excompañeros.

Acá, el momento en cuestión:

Qué dijo Ana Karina Soto sobre ‘la Toxi Costeña’

La presentadora nortesantandereana no se guardó nada y señaló que ‘la Toxi Costeña’ estaba celosa de la relación que tuvieron Karina García y Andrés Altafulla dentro del programa, motivo por el cual comenzó a chocar con quien en su momento fue su amiga en el equipo “chicas fuego”.

Al parecer, esas declaraciones no cayeron muy bien entre los seguidores de ‘la Toxi’, por lo que a Soto comenzaron a llegarle varios mensajes a sus redes atacándola por su opinión.

Ante esto, la presentadora de ‘Buen día, Colombia’ salió a ofrecer disculpas indicando que solamente era una opinión

“Estoy deprimida por los comentarios. Estoy muy triste. Soy una mamá luchona, soy una profesional. 25 años de carrera profesional como presentadora, no como enfermera. Soy televidente de ‘La casa de los famosos’ y, cuando estamos en el programa, comentamos obviamente nuestra posición de presentadores, pero se llama editorial”, explicó Soto en una historia publicada en su Instagram.

Acá, lo mencionado por Ana Karina Soto:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chisme Aletoso 🔪 (@chismealetoso)

La presentadora reiteró que nadie está exento de cometer errores en interpretaciones o comentarios al aire.

“Comentamos lo que vemos y lo que pasa en ‘La casa de los famosos’, pero sin ningún odio, sin ninguna mala intención. Hombre, fue un comentario suelto que hice sobre ‘la Toxi Costeña’. A muchas mujeres les pasa: les gusta una persona, pero no quieren demostrar sus sentimientos y prefieren camuflarlos en una amistad”, agregó en su publicación.

Por último, Ana Karina reconoció que pudo tratarse de un error, o que simplemente no se expresó con las palabras correctas.

“Era mi percepción porque a muchas amigas les ha pasado que les gusta alguien, no se lo demuestran, pero de repente comienzan a sentir unos celos locos. Bueno, listo, me puedo equivocar como cualquier persona. Quizá fue simplemente una percepción que me dio ‘la Toxi’ por su comportamiento dentro de la casa”, concluyó.

Acá, la otra parte de la publicación:

Nada #anakarinasoto la cagaste y lo sabes. Le diste algo que quería escuchar la otra y lo usó para hablar mal de la Toxi. Aprende a controlar tu lengua. Aunque que se puede esperar si ella también hizo lo mismo en protagonistas. #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/lZDlj3jabJ — Frías Eduard (@annonymusmtria) May 14, 2025

¿Quién es ‘la Toxi Costeña’?

Su nombre real es Cindy Ávila y es una cantante e ‘influencer’ oriunda de Sincelejo, Sucre. Es conocida por su carisma, humor y autenticidad, que la han destacado en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’.

Inició su carrera en redes sociales con videos humorísticos en TikTok, aprovechando su estilo costeño y su forma de hablar, que se viralizaron. Su popularidad creció con la canción ‘Macta llega’ (2021), una champeta que se convirtió en un éxito nacional, incluso cantada por artistas como Karol G.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)

Se destacó desde el inicio en el ‘reality’ al ser elegida líder de la semana tras encontrar una moneda dorada en una dinámica, lo que le permitió tomar decisiones clave, como la repartición de las habitaciones (Agua y Fuego) junto a Yina Calderón y nominar a Camilo Trujillo como el primer candidato a eliminación.

‘La Toxi Costeña’ ha sido protagonista de varias controversias, siendo el enfrentamiento con Karina García el más llamativo, pues la insultó con palabras subidas de tono, lo que llevó a un llamado de atención de los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

