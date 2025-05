‘La casa de los famosos’ se ha posicionado como uno de los programas más comentados y polémicos de la televisión nacional. Cada noche, miles de espectadores siguen de cerca lo que ocurre al interior del ‘reality’, y las redes sociales se convierten en el escenario donde los fanáticos analizan, critican y celebran cada movimiento de los participantes.

El pasado domingo 11 de mayo, uno de los momentos más impactantes de la gala fue la eliminación de Karina García, una de las concursantes más mediáticas y controversiales de esta temporada.

(Vea también: “No soy su amiga”: reacción de Karina García al enterarse que ‘Epa Colombia’ está presa)

Su salida no solo sorprendió a muchos, sino que también desató una ola de reacciones en redes, debido al impacto que tenía su presencia tanto dentro del programa como en plataformas digitales, donde acumulaba una gran cantidad de seguidores.

Karina García se había convertido en una pieza clave del ‘show’. Su personalidad fuerte, sus enfrentamientos con otros concursantes y su constante participación en dinámicas del programa la hacían una de las más visibles. Por eso, su salida fue recibida con sorpresa, pero también con preocupación, especialmente por ciertos comentarios que comenzaron a circular poco después de que abandonara la casa.

Algunos fanáticos del programa recopilaron fragmentos de conversaciones en las que varios concursantes hablaban en términos despectivos sobre Karina. Sin embargo, el foco de la atención se centró rápidamente en Melissa Gate, quien en días previos a la eliminación ya había dejado ver su desacuerdo con el comportamiento de la ‘influencer’. Lo que al principio parecía una simple diferencia de opiniones, pronto escaló a una controversia mayor.

Palabras de Melissa Gate a Karina García podría ocasionarle un problema

En redes sociales comenzó a viralizarse un video que mostraba una conversación entre Melissa Gate y su compañero Mateo. En dicho clip, Melissa expresa su cansancio hacia Karina, utilizando un lenguaje que muchos calificaron como inapropiado y violento. Las palabras exactas que dijo fueron:

“Ay, no, qué fastidio esa mujer, yo ya no me la aguanto. Porque no le pegan un tiro en la cabeza y se la llevan”.

Este comentario, ampliamente difundido en plataformas como Twitter, TikTok e Instagram, provocó una ola de indignación. Numerosos usuarios manifestaron su preocupación por el tipo de lenguaje utilizado en un programa de televisión nacional, donde hay millones de espectadores, incluidos menores de edad. Además, muchos consideran que una expresión de ese calibre no puede ser tomada a la ligera, ya que puede interpretarse como incitación a la violencia.