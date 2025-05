Desde enero del presente 2025, Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, se encuentra privada de la libertad. Actualmente está recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde cumple una sentencia de 5 años por delitos relacionados con sus actos de vandalismo contra una estación de Transmilenio durante el paro nacional del 2019.

Mientras ‘Epa’ sigue privada de la libertad, a quienes ha tomado por sorpresa esa noticia es a los eliminados de ‘La casa de los famosos’, quienes no tienen acceso a redes sociales y, por ende, a noticias. Los echados del ‘reality’ de RCN se van enterando de la novedad de Barrera a medida que salen al exterior del estudio, y la reciente despedida, Karina García, no fue la excepción.

(Le puede interesar: ‘Epa Colombia’ vive crisis en la cárcel y su salud se está “deteriorando”, dijo su abogado)

En la transmisión de ‘Buen día, Colombia’ de este 12 de mayo, los presentadores le contaron a la modelo paisa que la empresaria de keratinas se encuentra actualmente privada de la libertad. La recién eliminada del ‘reality’ de RCN se mostró sorprendida y de inmediato quedó en ‘shock’.

No obstante, la modelo no se mostró tan dolida con la situación actual de ‘Epa Colombia’. Confirmó que la relación con Barrera no ha sido la mejor y que, inclusive, han tenido varios cruces de palabras. De hecho, García aseguró que la amiga de Yina Calderón la llamó antes de entrar al ‘reality’ para hacer las pases.

“No soy su amiga porque ‘Epa’ también me atacó un montón antes de entrar a la casa, pero no me tomó eso personal porque Yina me dijo que ella era así. Incluso, me hizo una llamada pidiendo que no me lo tomara personal y yo lo dejé ahí”, remató García en ‘Buen día, Colombia’.