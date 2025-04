El abogado de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, se pronunció recientemente sobre las complicadas circunstancias que enfrenta la empresaria y creadora de contenido mientras cumple una condena de cinco años y dos meses en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Las declaraciones del defensor Francisco Bernate han alertado a los seguidores de la ‘influenciadora’ por los testimonios de presunto deterioro en la salud física y emocional de ella, asegurando que se encuentra pasando por un mal momento.

‘Epa Colombia’ fue privada de la libertad en enero al ser detenida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), poco después de salir de su peluquería en Bogotá.

La condena deriva de su participación en actos de vandalismo durante el paro nacional de 2019, en los que ella misma se grabó dañando una estación de Transmilenio. Desde su llegada al centro penitenciario, según cuenta su abogado, la ‘influencer’ ha experimentado un notorio deterioro en su condición física y emocional.

Bernate, en entrevista con el programa Red Viral, aseguró que la situación que vive su cliente es sumamente compleja: “Ya no está en un lugar seguro, ni en un ambiente donde se sienta bien. El estado de ánimo de ‘Epa Colombia’ es muy bajo y su salud mental se ha visto muy afectada”, expresó el penalista.

Además, señaló que las condiciones de la cárcel han hecho que el estado físico de la creadora de contenido empeore dramáticamente: la alimentación es deficiente y su descanso se ve interrumpido, ocasionando pérdida de peso y problemas en la piel.

“Estar en una cárcel es muy difícil, no come bien, no duerme bien, la piel se le ha deteriorado y se ha adelgazado terriblemente”, recogió El Tiempo del testimonio de Bernate.