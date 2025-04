En recientes declaraciones durante un evento en Acacías, Meta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su inconformidad con las disparidades observadas en las sentencias del sistema judicial del país.

El mandatario destacó las diferencias en los casos de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, quien se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

Petro aseguró que mientras Pinilla, acusado de corrupción, recibió una condena relativamente leve de cinco años y ocho meses tras un acuerdo con la Fiscalía General, Barrera fue condenada a cinco años y tres meses por delitos que, según el presidente, no se comparan en gravedad con los cometidos por el exfuncionario.

El presidente calificó de desafortunado que el sistema penal parece enfocarse más en el castigo que en la búsqueda de justicia causando una disparidad notoria en la severidad de las penas dependiendo del perfil del acusado.

“Va a salir primero de la cárcel él que la señora ‘Epa‘. Me dice la ministra de Justicia que mientras él se puede ir a pasear por el mundo con los dineros que no entregó, ella nunca podrá salir del país porque al ser acusada y condenada por terrorismo queda marcada”, indicó el mandatario.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Sneyder Pinilla?

Durante su intervención, Petro criticó el hecho de que Barrera, a diferencia de Pinilla, enfrenta severas restricciones como la imposibilidad de salir del país debido a la naturaleza de su condena.

“Mientras él puede pasearse por el mundo, ella queda marcada en todas las aduanas”, enfatizó Petro, sugiriendo una revisión crítica de cómo se están aplicando las leyes y las sentencias en Colombia.

“A ‘Epa’ la condenan más que a Sneyder Pinilla: porque es mujer, uno; porque es mamá, dos; porque es levantada, tres —como dicen, es levantada—; cuatro, porque protestó. El otro es un rufián terrible, se roba los dineros del erario público, es un corrupto, un hp diría yo, y lo condenan menos”, afirmó Petro , según recogió Semana.

Esta situación provocó una ola de reacciones entre distintos sectores de la sociedad, quienes cuestionan la consistencia y equidad del sistema judicial colombiano.

Las declaraciones del presidente han puesto en relieve no solo estas dos situaciones judiciales específicas sino también la percepción de una justicia desigual, que según él, afecta la credibilidad de las instituciones encargadas de mantener el estado de derecho en Colombia.

El presidente Gustavo Petro hizo una fuerte crítica al sistema penal al señalar que Epa Colombia recibió una mayor condena que su exfuncionario Sneyder Pinilla por el escándalo de la UNGRD: “Es un rufián, es un hp”. pic.twitter.com/zDaVjOeMtZ — Revista Semana (@RevistaSemana) April 11, 2025

Ministra de Justicia dijo si ‘Epa Colombia’ puede quedar en libertad

Por otra parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha indicado que aunque personalmente no concuerda con que los actos de Barrera estén relacionados con el terrorismo, la ley debe aplicarse como está redactada, lo que resalta la necesidad de posibles reformas a la legislación vigente.

La funcionaria, en una reciente entrevista con Blu Radio, sostuvo que para implementar la Ley de Utilidad Pública, las reclusas deben satisfacer los requisitos establecidos. Uno de estos temas está relacionado con la conducta llevada a cabo y el estado de exclusión de la mujer.

Sin embargo, aclaró que “hay un delito que no lo permite”. Buitrago hizo referencia a la imputación contra la ‘influencer’, la cual fue aceptada en su momento.

“En este caso en particular hay un delito, y lo digo teóricamente, que habla de instigación para terrorismo; yo he sido clara que no comparto que en el caso de Epa haya habido terrorismo. Sin embargo, ella aceptó cargos y está condenada por ese delito; eso impide”, puntualizó Buitrago en dicha emisora.

