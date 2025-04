Recientemente, el ambiente político en Colombia se ha visto sacudido por una medida impuesta por el Consejo de Estado hacia el gobierno de Gustavo Petro. Este organismo legal tomó la decisión de suspender las transmisiones en vivo de los consejos de ministros que se emitían a través de canales privados.

Esta determinación generó una respuesta directa del presidente Petro y su administración, quienes no tardaron en expresar su disconformidad. De acuerdo con la resolución del Consejo de Estado, el argumento central para esta suspensión radica en la necesidad de revisar profundamente una tutela que fue presentación a este cuerpo legal.

Sin preverlo, esta decisión ha generado un debate sobre el alcance del derecho a la información y la transparencia gubernamental. Desde su plataforma en X (anteriormente conocida como Twitter), la Presidencia de la República Colombiana expresó su postura con un mensaje claro: “Los asuntos públicos son públicos”.

A través de esta declaración, la Casa de Nariño buscó marcar la importancia del acceso a la información y el debate abierto como pilares fundamentales de la democracia en el país. Este mensaje se alinea con la convicción de Petro de que el progreso y la transformación de Colombia solo pueden ser efectivos si la ciudadanía está adecuadamente informada y es parte activa en estos procesos.

En el #GobiernoDelCambio buscamos que las y los colombianos estén informados y conozcan cómo avanza la transformación en Colombia. La democracia implica el debate público y el derecho a la información. ¡Los asuntos públicos son públicos!

Respuesta de Gustavo Petro a decisión de Consejo de Estado

Por su parte, Petro utilizó también su cuenta en X para emitir un pronunciamiento potente donde manifestó sentirse censurado por acciones que consideran van dirigidas en contra de sus intentos por mantener un gobierno transparente y crítico.

Recordó experiencias pasadas donde su libertad de expresión fue amenazada y argumentó que esta nueva censura es un error por parte de los magistrados, pues interfiere con su rol como líder del estado y representante del progresismo humano. Petro criticó duramente la decisión, sugiriendo que detrás de ella existen motivaciones políticas e ideológicas que buscan silenciar su mandato.

La situación actual ha llevado al gobierno a anunciar que impugnará la decisión del Consejo de Estado. Según declaraciones del Ministro del Interior, Armando Benedetti, esta acción será llevada a la sala plena del alto tribunal con la esperanza de revertir la medida y continuar con las transmisiones de los consejos de ministros.

Este episodio ha revivido una discusión crucial sobre los límites de la censura, la libertad de expresión y hasta qué punto las decisiones judiciales afectan directamente el funcionamiento del ejecutivo en Colombia.

Mientras la administración Petro se prepara para un posible enfrentamiento legal, los ciudadanos observan y evalúan el impacto de estas tensiones en su derecho a estar informados sobre las dinámicas y decisiones de su gobierno. La resolución de este conflicto será, sin duda, fundamental para entender la dirección que tomará la relación entre las ramas del poder público en Colombia.

¿Qué dijo Armando Benedetti sobre freno a consejo de ministros televisados?

Al Gobierno Nacional no le agradó mucho esta decisión, ya que no transcurrió ni una hora para que Armando Benedetti, ministro del Interior, emitiera su opinión. De acuerdo con el jefe de cartera, los colombianos no deberían estar tan contentos, ya que esta novedad se iba a cuestionar.

De acuerdo con Benedetti, por “una ciudadana”, no se le negaría a los demás colombianos la información acerca de los eventos que ocurrían en el gabinete ministerial.

“No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo”, dijo el ministro del Interior.

