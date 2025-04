En la tarde de este viernes 11 de abril de 2025, el Consejo de Estado tomó una radical decisión en primera instancia relacionada con el futuro de la emisión de los consejos de ministros que lidera del presidente Gustavo Petro. La directriz del alto tribunal deja sin pantalla al mandatario, pues se le prohíbe la transmisión de dichos mítines.

Lo anterior se da a raíz de que una ciudadana elevó una queja formal al considerar que se le vulneró su derecho fundamental a la información. Según explicó, en al menos dos ocasiones no pudo acceder a la programación habitual de los canales privados de televisión, ya que esta fue reemplazada por la transmisión de un consejo de ministros.

La accionante argumentó que la interrupción de los contenidos regulares afectó su acceso libre a la información diversa y plural, lo que motivó su reclamo ante las autoridades judiciales.

Esta decisión parece que no le gustó mucho al Gobierno Nacional, pues no pasó ni siquiera una hora para que, Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunciara. Según el jefe de cartera, los colombianos no tendrían que alegrarse “tanto”, pues dicha novedad se iba a impugnar.

Según Benedetti, por “una ciudadana” no se le iba a negar al resto de colombianos la información sobre lo que sucedía dentro del gabinete ministerial

“No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo”, dijo el ministro del Interior.

El ministro señaló que esta decisión es de transcendencia nacional y que se iba a pedir una intervención oportuna ante el Consejo de Estado para que los consejos de ministros se sigan transmitiendo como ha sucedido en las últimas semanas.

“Por la trascendencia de este fallo, pediremos que la impugnación se resuelva en la sala plena del Consejo de Estado”, añadió el ministro.

Qué dijo el Consejo de Estado sobre las transmisiones de Petro

La solicitud de la ciudadana fue analizada y se consideró que existía una vulneración al derecho fundamental a la información, razón por la que la Sala decidió tomar medidas contundentes frente a las transmisiones oficiales por televisión abierta.

En su fallo, ordenó al presidente de la República, a la Presidencia y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que se abstengan de seguir emitiendo los consejos de ministros por canales privados, el canal Uno y los medios locales, regionales y comunitarios.

La decisión aplica sin excepción de horario, lo que significa que estas transmisiones no podrán repetirse, sin importar la hora en que se pretendan realizar. El alto tribunal fue claro en que este tipo de contenidos no pueden interferir con la programación regular de los medios, pues afectan directamente el acceso de los ciudadanos a la información, el entretenimiento y la cultura.

“Por lo tanto, no transmitan más los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, independientemente de la hora en la que ello se pretenda”, expuso en Consejo de Estado en su decisión.

