El encuentro que sostuvo el presidente Gustavo Petro con Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el pasado 27 de marzo, no habría terminado en buenos términos. Aunque al finalizar la reunión se ofrecieron declaraciones públicas con mensajes diplomáticos tras bambalinas, la situación parece que fue distinta.

(Vea también: Siguen los duros choques entre Petro y Trump: declaraciones cruzadas no gustaron mucho)

Días después, la secretaria ofreció una entrevista en su país en la que dio una versión mucho más directa sobre lo ocurrido, pues según ella, la reunión fue incómoda, complicada y dejó sobre la mesa las profundas diferencias entre ambos gobiernos en temas clave.

Sus declaraciones dejaron al descubierto que, más allá del protocolo, el ambiente entre los representantes de Colombia y EE. UU. fue todo menos cordial.

Hace algunos días, el jefe de Estado estuvo Pasto, Nariño, e hizo referencia a la situación, además de resaltar la belleza de Noem. Pero durante su discurso, el presidente Petro llamó la atención con un particular comentario, pues aseguró que la secretaria era “linda” y le había gustado.

El presidente aseguró que había hecho “sonreí” a Kristi Noem, pues así aparecieron junto en la foto oficial. Según el jefe de Estado, muchas personas acostumbran a aparecer sonriendo en los registros por simple protocolo, pero él no era así.

“La norteamericana me gustó, linda es. Cuando sonríe una mujer en una foto, creo que uno la hizo sonreír. Cuando uno sonríe en una foto es porque ella lo hizo sonreír a uno. No me gusta sonreír de mentiras. Sé que eso se usa en la diplomacia internacional, porque ella apareció en la foto que se tomó conmigo, ella alta, yo bajito, sonrientes. Y yo sonreí porque fui franco, la diplomacia de la oligarquía santafereña es de mentiras, es de arrodillados, pega la puñalada trapera. Varias me han pegado”, dijo el presidente.