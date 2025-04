El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar a la decisión del Consejo de Estado que le ordena finalizar la transmisión de los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, el Canal Uno y los canales regionales y comunitarios.

¿Por qué Gustavo Petro no podrá transmitir consejos de ministros?

La Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo falló en primera instancia una tutela que alegaba la vulneración del derecho fundamental a la información de una ciudadana, quien en dos ocasiones se vio privada de la programación habitual de los canales privados debido a la emisión de los encuentros gubernamentales.

La respuesta del mandatario llegó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde en una serie de mensajes cargados de ironía y fuertes cuestionamientos, expresó su desacuerdo y denunció lo que considera un acto de censura motivado por su ideología progresista y su origen en el voto popular.

“Que me quieren censurar no es para mi, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas”, inició diciendo Petro, recordando su pasado de activista.

Que me quieren censurar no es para mi, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 11, 2025

Acto seguido, el presidente elevó el tono de sus críticas hacia los magistrados del Consejo de Estado, sugiriendo una falta de reconocimiento de su investidura como jefe de Estado debido a su pertenencia a la “corriente mundial del progresismo humano” y a que su poder emana “solo del voto popular y no de los clubes del dinero”.

Petro afirmó que, a través de fallos judiciales, se han limitado sus facultades constitucionales y se le intenta dictar qué decir o no en sus discursos, especialmente cuando expone la “doble moral” de figuras políticas como Vargas Lleras. “¿Tanto resquemor da, las verdades que exponemos?”, cuestionó el presidente.

En un punto álgido de su respuesta, Petro estableció una comparación directa con el gobierno de su predecesor, Iván Duque, preguntando por qué sus programas durante la pandemia no fueron objeto de la misma “censura”, a pesar de su emisión diaria. “¿No se aplica la misma doctrina jurídica, simplemente porque su ideología era la misma de los magistrados?”, insinuando un supuesto sesgo ideológico en la decisión del alto tribunal.

Petro también defendió su derecho a hacer alocuciones en cadena, amparándose en la ley, y cuestionó la lógica de “cerrar el debate público en Colombia” por parte de los magistrados.

Con un tono que combinó el respeto formal con la crítica punzante, Petro aseguró que su gobierno respetará la sentencia, diferenciándose de administraciones pasadas.

“Como siempre respetaremos sentencias. No perseguimos magistrados, ni interferimos sus teléfonos, ni los asesinamos con balas del estado, eso lo hicieron otros presidentes antes”, concluyó.

Sin embargo, Armando Benedetti, ministro del Interior, afirmó que quienes celebraron que los consejos no serán transmitidos no tendrían que alegrarse “tanto”, pues dicha novedad se iba a impugnar.

No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del… — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 11, 2025

