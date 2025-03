La mencionada Ley de Utilidad Pública ha estado rondando el caso de Daneidy Barrera con menciones hasta del presidente Petro, quien expresó que, al ser cabeza de familia, ‘Epa Colombia’ debería tener permiso para salir diariamente de la cárcel El Buen Pastor, donde purga una pena de cinco años por vandalizar una estación de Transmilenio en un video viral.

(Vea también: Enternecedor video de la hija de ‘Epa Colombia’ pidiendo por su libertad rompe corazones)

De igual manera, su abogado, Francisco Bernate, invocó esta misma ley y le solicitó al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá que Barrera pueda acogerse a la misma. Barrera, quien, como ‘influencer’ y empresaria, ha demostrado su capacidad para aprovechar una buena oportunidad, decidió sumarse a la solicitud con una carta que firmó desde la reclusión.

La misiva ha causado revuelo entre las personas que le siguen la pista a la polémica detención de ‘Epa Colombia’, puesto que el tipo de redacción utilizada, nutrida de conceptos técnicos, dista del lenguaje habitual con el que se dio a conocer Barrera ante el público en Colombia.

El 8 de marzo de 2023, Colombia marcó un avance significativo en política criminal al sancionar la Ley de Utilidad Pública, que es considerada la primera norma en el país con un enfoque de género. Esta ley busca brindar alternativas restaurativas a mujeres condenadas por delitos no violentos, permitiendo que cumplan su condena mediante actividades de servicio comunitario en lugar de prisión.

Según Dejusticia, desde su implementación, 109 mujeres han obtenido la libertad, aunque se estima que entre 2.000 y 3.000 podrían ser elegibles para este beneficio.

La normativa reconoce que muchas mujeres terminan en el sistema penal por cometer delitos menores motivados por condiciones de pobreza o su rol como proveedoras de sus familias. Por eso, se enfoca en personas que cumplen criterios específicos, como ser cabeza de familia, estar condenadas por ciertos delitos (incluidos algunos relacionados con drogas), tener una pena inferior a ocho años y haber cometido el delito en contextos de marginalidad. La ONG destaca que este modelo busca atender los factores subyacentes que conducen a estas mujeres a delinquir, en lugar de solo penalizarlas.

Daneidy Barrera Rojas propuso llevar a cabo el proyecto ‘Aprende y Emprende con Epa Colombia’, según destaca Caracol Radio, como un servicio educativo para que las mujeres puedan beneficiarse de su experiencia en el sector de la belleza. Además, la defensa señala que se cumplen los requisitos primordiales en cuanto al tiempo de pena y su condición de madre cabeza de hogar.

Sin embargo, este tema ha sido objeto de debate, incluso por la misma exministra de defensa, Ángela María Buitrago, predecesora del general (r) Pedro Sánchez, quien en su momento aseguró que se debía revisar el contenido de la ley en este caso específico, dado el origen de la condena.

El gran inconveniente sería la excepción que está contemplada en el artículo 68A del Código Penal, donde explícitamente se establece que las personas que cometan delitos dolosos no podrán ser beneficiarias de penas sustitutivas de prisión. Asimismo, dentro de este tipo de delitos se encuentra la instigación a delinquir (con fines terroristas), misma falta que se le adjudicó a Barrera.

Daneidy Barrera presentó la solicitud al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá para acogerse al programa de servicios comunitarios de la Ley de Utilidad Pública, a través de una carta.

En el documento, fechado el 20 de marzo de 2025 y difundido por El Tiempo, Barrera pidió que se le concediera prisión domiciliaria y expresó su intención de desarrollar el proyecto, antes citado, ‘Aprende y emprende con Epa Colombia’. La ‘influencer’ propone capacitar a mujeres en técnicas de belleza capilar, como alisado en keratina y cirugía capilar, para ayudarles a acceder a oportunidades laborales.

En la carta, Barrera manifestó: “Desde lo más profundo de mi corazón, quiero expresar mi arrepentimiento por los errores que he cometido. Sé que mis acciones han afectado no solo mi vida, sino también la de quienes me rodean. Hoy, como madre de una hermosa niña, siento una responsabilidad mucho mayor. Ella es mi luz, mi mayor motivación para seguir adelante y convertirme en una mejor persona”.