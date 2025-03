Karol Samantha, la novia de ‘Epa Colombia’, aclaró recientemente a través de sus redes sociales que la ‘influencer’ aún se encuentra en la cárcel, desmintiendo así los rumores que aseguraban que ya había sido liberada.

En un mensaje directo a sus seguidores, Karol expresó su gratitud hacia quienes han manifestado su apoyo y han difundido la versión de su pronta libertad, pues considera que este tipo de afirmaciones ayudan a atraer buenas energías para que la situación de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, se resuelva favorablemente en el menor tiempo posible.

“No sé quién fue la persona que salió divulgando eso en redes sociales, pero no es verdad. Pero, gracias a esas personas porque lo están manifestando, porque muy pronto va a ser así. Sé que pronto Daneidy va a estar aquí. Ya me despido con esto porque me están preguntando por lo mismo. Gracias por los mensajes de apoyo, créanme que yo se los doy”, expresó Karol Samantha en su declaración.