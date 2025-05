Luego de su salida de ‘La casa de los famosos’, Karina García decidió hablar sin filtros sobre su experiencia en el ‘reality’ y, especialmente, sobre dos participantes con quienes pensó que tenía una amistad: Yina Calderón y ‘la Toxicosteña’.

En una conversación sincera con Pulzo, la modelo antioquieña dejó ver que, lejos de guardar rencores, ha optado por tomar distancia de quienes la decepcionaron dentro del programa.

Karina García arremetió contra Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’

Karina comenzó refiriéndose a Yina Calderón, una de las concursantes más polémicas del ‘reality’, con quien compartió varios momentos tanto buenos como difíciles durante su estadía en la casa.

“Yina me parece una persona falsa, la verdad. Fingió que me quería, que éramos amigas, pero después me dio el puñal por la espalda. Fue totalmente desleal conmigo. Por eso, no quiero considerarla mi amiga después de esto. Amigos, pocos… y verdaderos”, aseguró Karina, visiblemente afectada por lo que vivió.

La exconcursante fue enfática al decir que no guarda odio, pero sí aprendió a identificar quiénes sí y quiénes no merecen un lugar en su vida.

“Yo entregué mi amistad de corazón, pero me demostraron que no todo el mundo sabe valorarla. A mí no me interesa tener vínculos con gente que juega sucio o que hiere por conveniencia”, dijo.

¿Qué dijo Karina García de ‘la Toxicosteña’?

Sobre ‘la Toxicosteña‘, otra de las figuras más controversiales del programa, Karina mostró una postura un poco más reflexiva, aunque no por eso menos crítica.

“Ella es una mujer que, sinceramente, me da pesar. Es muy vulgar, muy impulsiva, y creo que arrastra muchas heridas desde su infancia. Siempre he pensado que las personas que han sido heridas, buscan herir a otros. Y eso es lo que ella hace constantemente”, comentó. “Le falta sanar su corazón. Tiene mucha rabia acumulada, y la expresa con groserías, con ataques innecesarios. Yo no soy así. A mí no me gusta el veneno, no me gusta insultar a la gente ni rebajarme a ese nivel. Prefiero ser como soy: una mujer que dice las cosas de frente, pero sin necesidad de agredir”, añadió.

García dejó claro que, aunque respeta las vivencias de cada persona, hay límites que no está dispuesta a cruzar. “Con ese tipo de personas, la verdad, prefiero verlas de lejitos. No me hacen bien, no me aportan nada, y no quiero volver a compartir espacios con ellas. Así de simple”, sentenció.

¿Qué pasará con Karina García, fuera de ‘La casa de los famosos’?

Más allá de las polémicas, Karina García también aprovechó para compartir algunos de sus sueños y proyectos a futuro. “A mí me encanta el ejercicio, me hace sentir fuerte, segura y empoderada. Quiero inspirar a otras mujeres a entrenar con mi ropa deportiva, a verse y sentirse hermosas. Es parte de mi esencia y quiero seguir transmitiéndola”, expresó.

Pero sus planes no terminan en el emprendimiento. La también exconcursante y creadora de contenido aseguró que tiene metas claras en el mundo del entretenimiento.

“Quiero seguir presentando, me encanta actuar y no descarto volver a estar en un ‘reality’. Esta experiencia me enseñó mucho, y aunque hubo momentos duros, también crecí como persona y como profesional. Voy por más”, dijo con entusiasmo.

Karina García cierra este capítulo con la frente en alto, convencida de que ser auténtica y coherente con sus valores es lo que realmente importa.A pesar de las traiciones y las decepciones, su enfoque está puesto en el futuro, en los nuevos retos y en seguir siendo fiel a sí misma. “Uno no puede cambiar su esencia por encajar o por ganar. Yo soy como soy, y así quiero seguir siendo”, concluyó a Pulzo.

