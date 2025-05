Después de su sorpresiva salida de ‘La casa de los famosos Colombia, Karina García rompió el silencio y habló en exclusiva con Pulzo sobre lo que vivió en el ‘reality’ y sus impresiones tras abandonar la competencia.

La modelo y empresaria, que se ganó tanto seguidores como detractores durante su paso por el programa, se mostró sincera y emotiva al reflexionar sobre su experiencia, los vínculos que dejó en la casa y sus pronósticos sobre quién podría quedarse con el gran premio.

(Vea también: ¿Karina García, nueva presentadora de RCN? Dicen que podría estar en importante programa)

Karina García dijo quién ganará ‘La casa de los famosos’

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue cuando Karina se refirió a sus favoritos para ganar el ‘reality’. Aunque destacó a varios compañeros, dejó claro que su corazón está con una sola persona.

“Para mí, el que debería ganar es Altafulla. Es una persona bonita de corazón, noble, que no le hace daño a nadie y no es una persona que quiere pasar por encima de nadie. Pero también admiro a ‘la Jesuu’ y a Emiro Navarra. Son personas muy nobles, muy puras, no están en el juego para pisotear a nadie”, afirmó.

Según Karina, más allá de la estrategia y la competencia, es importante que los participantes conserven su esencia y humanidad. “Sí, es un juego, lo entiendo. Pero no hay que dejar de ser persona. Hay quienes son capaces de pasar por encima de otros con tal de ganar, y eso no está bien. La ambición no debería justificar todo”, aseguró con firmeza a Pulzo.

Lee También

¿Qué piensa Karina García de Yina Calderón?

La concursante antioqueña también aprovechó para referirse a algunas de las relaciones más conflictivas que vivió en el programa. No dudó en señalar a Yina Calderón como una de las personas que más la decepcionaron dentro de la casa y la tildó de falsa.

“Yina era mi amiga, o eso pensaba yo. Pero me dio el puñal por la espalda. Fue falsa conmigo. Me dolió, claro que sí, porque cuando uno entrega cariño sincero y recibe traición, eso duele más que cualquier nominación”, expresó.

Respecto a ‘la Toxicosteña’, otra de las figuras polémicas del ‘reality’, Karina fue más empática, aunque no por eso menos crítica. “Es una mujer que está muy herida por dentro. Creo que su infancia fue difícil, y como siempre he dicho, las personas que han sido heridas a veces buscan herir a otros. Es muy grosera, muy impulsiva. Yo no comparto esa forma de ser. No me gusta insultar ni vivir con veneno en el alma”, afirmó, dejando claro que prefiere mantenerse fiel a sus valores.

“Yo prefiero ser como soy. Puede que a muchos no les guste mi forma de ser, pero al menos no ando fingiendo ni tratando de dañar a nadie. No vine a este mundo a repartir odio”, agregó con serenidad.

Karina también habló sobre el impacto emocional que tuvo su salida y la forma en que enfrentó el matoneo dentro de la casa. “Fueron días muy duros. Había momentos en que me sentía muy sola, muy señalada. Pero salgo con la frente en alto porque nunca le hice daño a nadie. Pueden decir lo que quieran, pero yo sé quién soy”, concluyó.

La eliminación de Karina ha sido una de las más comentadas hasta ahora en esta temporada del reality. Su sinceridad, su forma directa de hablar y su actitud sin filtros la convirtieron en una figura polémica pero auténtica. Y aunque su camino en el programa llegó a su fin, sus palabras siguen dando de qué hablar fuera de la casa.

Con esta nueva etapa fuera del reality, Karina García demuestra que su historia no se termina con una eliminación, sino que apenas comienza un nuevo capítulo.

* Pulzo.com se escribe con Z