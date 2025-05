El romance entre Karina García y Andrés Altafulla se convirtió en uno de los temas más candentes de ‘La casa de los famosos’, capturando la atención de televidentes y desatando todo tipo de reacciones dentro del programa.

Desde coqueteos iniciales hasta encuentros íntimos que incomodaron a sus compañeros, la pareja dio de qué hablar dentro y fuera de la casa estudio del Canal RCN.

Por tal motivo, este lunes 12 de mayo —un día después de su salida— en el programa ‘Mañana Express’ le consultaron a la creadora de contenido sobre qué pasará entre ambos después de que Altafulla salga del ‘reality’ y su respuesta fue contundente. “¿Lo esperarás?”, fue la consulta que le hicieron.

“Claro. Nosotros hicimos un pacto de que él se va a portar bien y yo también me voy a portar juiciosa. Ojalá no la embarre porque con los hombres sí soy vengativa: me la haces, me la pagas”, dijo en tono serio en el programa Mañana Express.

Acto seguido, la antioqueña aseguró que en la noche de este lunes le mandará un mensaje claro para lo que resta de competencia.

“Es una persona increíble. Espero y aspiro que no se vaya a dejar allá porque lo tratan supermal, como un zapato prácticamente”, agregó en el mismo espacio televisivo.

Por último, explicó por qué le abrió las puertas al amor después de lo que fue su fugaz romance con Marlon Solórzano.

“Yo soy una mujer que vino al mundo a amar y ser amada. La verdad, yo no me niego al amor, soy una mujer soltera, no tengo compromiso… bueno, no tenía. Él [Altafulla] llegó a darme luz, a llenarme de amor, a comprenderme y a entenderme. No me arrepiento de nada”, concluyó.

¿Cómo comenzó el romance de Karina García y Altafulla?

La chispa entre Karina, una influenciadora paisa de 34 años, y Altafulla, cantante barranquillero conocido por su estilo directo, comenzó poco después de que él ingresara al ‘reality’.

Desde el principio, Altafulla no ocultó su atracción por Karina, dedicándole halagos como “eres una peladita hermosa, divina, deliciosa” y destacando su feminidad y carisma.

Aunque inicialmente también coqueteó con Melissa Gate, su interés se consolidó en Karina después de recibir un no rotundo de Melissa.

El romance tomó fuerza con gestos que no pasaron desapercibidos: miradas cómplices, besos apasionados durante dinámicas como las pruebas de presupuesto, y un beso de tres con ‘la Toxi Costeña’ que marcó el inicio oficial de su conexión.

Sin embargo, la relación escaló rápidamente a momentos más subidos de tono, con encuentros nocturnos bajo las cobijas que fueron captados por las cámaras 24/7 y confirmados por otros participantes.

A pesar de las críticas, Karina defendió su relación, dedicándole palabras románticas a Altafulla durante una fiesta hawaiana: “Andrés David, todo el mundo lo conoce como Altafulla, pero si le sabes el nombre de pila es porque es algo más”.

