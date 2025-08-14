Karol G será la encargada del espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión en vivo exclusivo de un partido de la NFL en YouTube. Este evento se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre desde São Paulo, Brasil.

El encuentro inaugural de la temporada 2025, que se celebrará en el Corinthians Arena, enfrentará a los campeones de la AFC, los Kansas City Chiefs, contra Los Angeles Chargers. Este partido de la Semana 1 será transmitido gratuitamente a nivel global a través de YouTube (con disponibilidad local limitada en algunas regiones).

La cobertura comenzará con el programa previo al partido a las 7 p. m., mientras que el inicio del juego está previsto para las 8 p. m.

“Me llena de emoción ser parte de este momento histórico, la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube. Es un honor enorme y un logro que valoro profundamente. He admirado muchos espectáculos de medio tiempo a lo largo de los años, y ahora tener la oportunidad de presentar mi música en este escenario internacional es realmente significativo. Estoy ansiosa por compartir este momento con el público en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”, afirmó la cantante.

Su más reciente álbum, Tropicoqueta, ha superado los mil millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, mientras que su videoclip ‘Si antes te hubiera conocido’ acumula más de 947 millones de visualizaciones en YouTube.

Este partido marca un paso importante en la estrategia digital de la NFL, al convertirse en su primera transmisión gratuita en YouTube. Representa también una extensión del trabajo conjunto entre la liga y la plataforma, que ha transformado la manera en que millones de personas disfrutan del fútbol americano.

Además de la presentación de Karol G, la transmisión contará con la presencia de populares creadores de contenido de YouTube, cuyos nombres se darán a conocer a finales de este mes.

