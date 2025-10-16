La repentina muerte de Alejandra Esquín, más conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, ha conmocionado a miles de seguidores y ha abierto una cadena de interrogantes sobre las verdaderas circunstancias que rodearon su fallecimiento. La joven creadora de contenido, de tan solo 24 años, fue hallada sin vida en su vivienda y trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente se confirmó su deceso.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre la causa exacta de la muerte, distintas versiones de amigos, familiares y figuras públicas han encendido el debate sobre lo que realmente ocurrió durante las últimas horas de vida de la ‘influencer’.

Según las primeras informaciones, ‘Baby Demoni’ habría tenido una fuerte discusión con su pareja sentimental poco antes de ser encontrada inconsciente. Algunos vecinos del sector relataron que escucharon gritos y ruidos en el apartamento momentos previos a la emergencia.

Uno de los amigos más cercanos de la joven, conocido en redes como ‘La fresa más nea’, aseguró que ‘Baby Demoni’ lo contactó minutos antes del incidente.

“Me dijo que estaba peleando con ‘Samor’ (el novio), que estaba llorando y que no sabía qué hacer. Llamé a su hermana porque temí que atentara contra su vida”, relató.

Poco después, el mismo testigo aseguró que una vecina le confirmó que se escucharon gritos provenientes de la vivienda. El joven también negó los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la ‘influencer’ y aseguró haber recibido amenazas tras sus declaraciones.

“No éramos pareja. Solo éramos amigos. Ya he recibido amenazas y temo por mi vida. Lo responsabilizo a él (la pareja de ‘Baby Demoni’)”, afirmó.

El fallecimiento de la joven fue confirmado por la empresaria e ‘influenciadora’ Yina Calderón, quien entre lágrimas pidió a las autoridades una investigación exhaustiva. Según explicó, fuentes cercanas al hospital le informaron que el cuerpo de ‘Baby Demoni’ presentaba marcas compatibles con signos de asfixia. Su hermana, Juliana Calderón, también reforzó esa hipótesis.

“Al comienzo se pensaba que era un suici…, pero los médicos ya dieron el dictamen: fue un intento de homicidio”, aseguró en sus redes sociales.

Estas declaraciones contrastan con la versión del novio de la joven, conocido como ‘Samor One’, quien reconoció la discusión, pero negó haberla agredido.

“Sí, tuvimos una pelea. Salí a tomar aire y a los quince minutos me llegó un mensaje de ella. Sentí una corazonada y regresé. Cuando entré, la encontré en mal estado y la llevé con ayuda de los vecinos al hospital”, explicó el implicado.

El joven agregó que está dispuesto a colaborar con la investigación y enfatizó: “El que nada debe, nada teme. Hay cosas que todavía no puedo mostrar”.

El caso está ahora en manos de Medicina Legal, entidad encargada de determinar con precisión la causa del fallecimiento y si las marcas en el cuerpo fueron autoinfligidas o producto de una agresión. Solo los resultados de los exámenes forenses podrán esclarecer si hubo participación de terceros.

Apenas dos días antes de su fallecimiento, había compartido imágenes en las que mostraba los resultados de una cirugía estética reciente y se mostraba entusiasta con nuevos proyectos.

Hoy, miles de usuarios en redes sociales piden justicia y verdad, mientras la familia y amigos más cercanos esperan que la investigación avance sin dilaciones.

