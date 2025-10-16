n las calles del barrio Nuevo Corinto, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, una mujer taxista fue asesinada a sangre fría en la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025.

(Vea también: “Manguera en la boca”: sale a la luz oscura práctica en caso contra papá de Greeicy Rendón

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer recibió al menos cuatro disparos por parte de dos sujetos aún no identificados. La escena fue rápidamente acordonada por las autoridades, mientras equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantaban las primeras diligencias para esclarecer las causas de este crimen que ha conmocionado a la capital.

¿Qué se sabe del asesinato de una mujer taxista en Bogotá?

El crimen fue catalogado por las autoridades como un acto sicarial que ocurrió alrededor de las 4:40 p.m., mientras la víctima prestaba su servicio de transporte público en un vehículo de placas NWW430, según informó Infobae. Sin embargo, hay varias dudas sobre lo sucedido dentro de un parqueadero.

Lee También

Durante la inspección, los peritos hallaron casquillos de bala en el lugar, piezas claves que podrían conducir a los responsables. Los investigadores trabajan contrarreloj para reconstruir los hechos y dar con los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Hasta el momento, no se han reportado capturas, ni se ha establecido si el ataque estaría vinculado con la actividad laboral de la víctima o con otros móviles.

El crimen deja tras de sí un profundo velo de incertidumbre y miedo entre los trabajadores del volante. En una ciudad que enfrenta una creciente ola de inseguridad, el asesinato de esta taxista representa un nuevo golpe al gremio de taxistas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.