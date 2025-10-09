En la tarde del miércoles 8 de octubre se registró un aterrador hallazgo: un hombre fue encontrado dentro de la bodega de un establecimiento comercial en Bosa Centro, al suroccidente de Bogotá.

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la persona fallecida, pero medios comunitarios han señalado que se trataría de un trabajador del local o del dueño.

El local queda ubicado en la transversal 80A con calle 65F, una zona muy comercial en la localidad. De hecho, el establecimiento queda al lado de un local de Koaj.

Entre lo que se sabe es que el hombre estaba dentro de la bodega del local comercial, pero se desconoce si se trata de una muerte natural o de otro tipo de fallecimiento.

Al lugar llegaron unidades de criminalística del CTI y de la Fiscalía para hacer el levantamiento del cuerpo, mientras las personas se preguntan por las razones que llevaron a esta trágica muerte y la continuidad del local comercial.

Estas son las imágenes compartidas por el ‘Gato’, periodista de Olímpica, sobre el momento en el que las autoridades llegaron a ese lugar:

