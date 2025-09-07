Un violento feminicidio estremeció este fin de semana a la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, donde una celebración de cumpleaños terminó en tragedia.

La víctima fue identificada como Paula Andrea Quintana, de 30 años, quien fue asesinada por su pareja sentimental en un ataque que dejó en riesgo a varias personas más.

Detalles del feminicidio en Bosa

De acuerdo con el reporte revelado por Gato Noticias, de Olímpica Stereo, el agresor, César Aguayo Urrego, ingresó a la vivienda en medio de la madrugada y, tras una fuerte discusión, amordazó y ató a varias personas que se encontraban en el lugar, entre ellas la dueña de la casa y su hija. Luego, se abalanzó contra Paula Andrea y la estranguló.

La escena se tornó aún más dramática cuando el hombre roció gasolina en la vivienda, prendió fuego y huyó en una motocicleta que era propiedad de la víctima, dejando a los demás retenidos a merced de las llamas.

Gracias a la reacción del dueño del inmueble, quien logró sacar a los amarrados, se evitó una tragedia mayor. Incluso alcanzó a retirar el cuerpo de Paula Andrea hasta un corredor para impedir que quedara completamente calcinado antes de la llegada de los bomberos.

El CTI de la Fiscalía adelantó la inspección técnica y la Policía anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar a Aguayo Urrego, quien ya contaba con antecedentes por violencia intrafamiliar, lesiones personales, hurto y falsedad privada.

