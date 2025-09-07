El reconocido restaurante Andrés Carne de Res volvió a ser noticia este viernes 5 de septiembre tras un grave incidente en su sede Andrés DC de la calle 82, en Bogotá. En medio de la fiesta nocturna, cuando varios asistentes bailaban y disfrutaban de la música, se presentó una falla en las máquinas de humo que, en lugar de que suceda el efecto esperado, expulsaron chispas con gran fuerza y un olor penetrante.

De acuerdo con testimonios recogidos por El Tiempo, las chispas se adherían a la ropa y la quemaban, además de causar lesiones en la piel y el cabello de algunos clientes. Uno de los afectados relató que sufrió quemaduras en un brazo y una muñeca, además de daños en su vestimenta.

Otro testigo señaló que un médico presente en el lugar también resultó herido: “Él mismo mostró cómo el pelo se le desprendía a manotadas después de que las chispas le cayeron en la cabeza”. El saldo del incidente incluyó quemaduras en brazos, cabeza y espalda de varios asistentes, así como daños materiales en la ropa de los presentes.

Heridas de las personas quemadas en Andrés DC

Por otra parte, se conocieron las imágenes de algunas heridas que sufrieron los clientes. La mayoría de ellos sufrió la pérdida del cabello por la sustancia abrasiva que se desprendió de las máquinas de humo. CityTV reveló nuevas afectaciones como el cuello y la espalda de otras personas que disfrutaban de la noche en Andrés DC, pero habría uno que tendría comprometido uno de sus ojo

La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y Segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Uno de las… pic.twitter.com/g8zlrfQzb0 — DrMorenoCardio (@Moreno_Cardio) September 7, 2025

¿Qué dijo Andrés Carne de Res sobre el incidente en Andrés DC?

Los administradores de Andrés Carne de Res respondieron a las denuncias hechas por El Tiempo y ofrecieron disculpas públicas a los clientes afectados. Según el medio, la falla técnica en una de las máquinas de humo provocó la dispersión de una sustancia abrasiva que alcanzó a nueve personas, causando lesiones leves y daños en la ropa de varios asistentes.

En su declaración, Andrés Carne de Res aseguró que los comensales fueron atendidos de inmediato por los servicios médicos internos y profesionales de Emermédica, quienes evaluaron la situación en el lugar. Aunque se ofreció trasladar a los afectados a un centro hospitalario, la administración indicó que ninguno requirió atención adicional tras la revisión.

El restaurante manifestó su “profundo lamento” por lo ocurrido y se comprometió a reforzar las medidas de seguridad. Como acción inmediata, anunció la suspensión del uso de todas las máquinas de humo hasta completar una revisión técnica que garantice que no representen ningún riesgo para los asistentes. “La seguridad y el bienestar de nuestros comensales son nuestra principal prioridad”, subrayó el comunicado citado por El Tiempo.

