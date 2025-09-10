El asesinato de David Rodríguez Vargas, un joven vendedor ambulante de 23 años, puso en evidencia la creciente tensión y la violencia persistente entre comerciantes informales en el centro de Bogotá, particularmente en el conflictivo sector de la carrera Séptima con calle 22.

Rodríguez Vargas murió por múltiples heridas de arma blanca el pasado 5 de septiembre, durante una disputa territorial en el espacio público con otros vendedores, de acuerdo con El Tiempo.

“Tuvo una herida muy grande, me le atravesaron el corazón, los pulmones. No le dieron tiempo de nada. Me lo mataron“, relató Camilo, hermano de la víctima del hecho de intolerancia para el rotativo.

Asimismo, contó cómo se enteró de la muerte de David, quien se movilizaba en bicicleta por el centro de Bogotá: “Él cogió su cicla y se fue. Horas después me llamó una conocida y me dijo que lo habían dejado tirado en la Plaza La Mariposa”, agregó.

Familia de joven asesinado por vendedores ambulantes en Bogotá pide justicia

Los allegados de Rodríguez Vargas exigen a las autoridades revisar las cámaras de seguridad y garantizar justicia por su asesinato. Argumentan que dichas imágenes podrían contener las pruebas clave para identificar y capturar a los responsables.

Además, desmienten las versiones que indican que David comenzó una pelea y, por el contrario, aseguran que él fue atacado sin previo aviso y por “la espalda”.

“Es mentira que mi hermano haya salido a buscar problemas o que todo fuera por una riña. Ese día fue a comprar lo que necesitaba para su puesto, iba solo en su bicicleta, en ese momento lo atacaron por la espalda”, indicó una hermana del fallecido a Blu Radio.

