Conmoción en Pradera, Valle del Cauca, por el asesinato del secretario de Gobierno Municipal, José Dorien Jiménez. El funcionario fue víctima en un ataque perpetrado en la noche de este martes 9 de septiembre de 2025 en el parque principal de la localidad, mientras disfrutaba del encuentro deportivo entre las selecciones de Colombia y Venezuela.

Un video muestra a Jiménez que se encontraba socializando en un establecimiento cercano a la alcaldía, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió y le disparó en repetidas ocasiones.

A pesar de la atención médica inmediata, las heridas provocaron un desenlace fatal para el secretario. Esta tragedia puso en alerta a las autoridades de Pradera, quienes convocaron de inmediato un consejo extraordinario de seguridad, de acuerdo con El Tiempo.

En este encuentro se evaluará la magnitud del riesgo que esta situación representa para la región y se tomarán medidas urgentes para impedir que se repita.

“El día de hoy, 9 de septiembre, cerca del parque principal del municipio de Pradera, en horas de la noche, tres personas resultaron lesionadas con arma de fuego”, indicó la comandante de la Policía Valle, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, según el rotativo.

Esta situación ocurre en un momento de tensión en el Valle del Cauca, que enfrenta una oleada de violencia política y criminal, la cual ha desencadenado varios intentos de atentado contra autoridades locales. Estos hechos, que hasta ahora han tenido como objetivo a funcionarios como el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle, mantienen en alerta a todos los residentes de la región.

Las autoridades reforzaron los operativos en la zona, buscando dar con los contumaces responsables del ataque que terminó con la vida del secretario de gobierno de Pradera. Junto a las operaciones de captura, se desarrollan las investigaciones necesarias para esclarecer este crimen que enlutó a la comunidad.

