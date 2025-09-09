La familia de Valeria Afanador respondió con indignación a las declaraciones de Francisco Bernate, abogado del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, quien habló de una posible millonaria indemnización tras la muerte de la menor.

En un comunicado, los padres de Valeria enfatizaron que su interés no es obtener dinero, sino exigir justicia y que los responsables respondan por lo ocurrido.

Señalaron que la pérdida de su hija ha sido devastadora e irreparable, y que ningún valor económico puede compensar el vacío que dejó en sus vidas.

Los padres calificaron las afirmaciones del defensor como insensibles, hirientes y malintencionadas, ya que desvían la atención de lo esencial: esclarecer los hechos, lograr justicia y garantizar que situaciones similares no se repitan.

Además, advirtieron que este tipo de comentarios buscan dividir a la opinión pública, cuando el país se ha unido para exigir justicia por la niña.

“Buscan dividir a todo un país que se unió en torno al crimen de una menor indefensa, inocente, que deberá ser esclarecido en el menor tiempo posible”, reza la carta de los padres de la menor.

La familia subrayó su derecho a conocer la verdad y recordó que su lucha será siempre por la memoria y la dignidad de Valeria, así como por la protección de otras familias.

Finalmente, agradecieron el apoyo recibido desde la desaparición de la menor y reiteraron su confianza en que la verdad prevalecerá.

