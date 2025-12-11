La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lanzó su libro ‘Yo soy Cabal’, una autobiografía en la que cuenta detalles de su historia personal y familiar, pero también política.

En medio del evento, que inició con la lectura de una carta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Cabal aprovechó para contar algunas infidencias que tienen que ver con su relación con José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Esto, después de que reclamara frente a todos que llegara tarde al evento. “Como él llega tarde a todo…“, dijo la precandidata.

Sumado a esto, Cabal expuso que la impuntualidad de Lafaurie no es algo nuevo, pues hasta llegó tarde a su matrimonio. “Llegaste tarde a mi matrimonio, Pepe, por Dios. Llegó tarde y le echó la culpa al conductor que lo tenía que recoger”, agregó.

En el encuentro, María Fernanda Cabal también fue interrogada por su famosa frase “estudien, vagos” que, incluso, tiene un capítulo en el libro. Fue así como revivió la anécdota que le hizo decir esto en medio de una entrevista y que tuvo que ver con insultos que recibió por parte de tres jóvenes.

“El nivel de vulgaridad era… que a uno le daba ganas de contestar una peor. Pero me salió del alma el “estudien, vagos”, que se volvió tendencia mundial durante siete días porque vagos hay en todo el mundo, qué desgracia”, dijo la precandidata presidencial.

En el lanzamiento también se abordaron varios apartados del libro que tocan asuntos como la familia, crear empresa, la libertad entendida como proyecto de vida, así como los autores y líderes que han influido en la visión política de la congresista. También hubo espacio para conversar sobre sus preferencias personales, desde la música y el cine hasta aspectos de su vida fuera del ámbito público.

Entre los participantes destacados se encontraban figuras del Centro Democrático como Andrés Forero, cabeza de lista al Senado; el representante antioqueño Hernán Cadavid; y el exconcejal Daniel Briceño, quien lidera la lista a la Cámara por Bogotá.

