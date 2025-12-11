En medio de las predicciones sobre las elecciones colombianas, los candidatos para la presidencia mantienen su camino firme y así lo demostró Sergio Fajardo al hablar sobre uno de los más fuertes contendores que tiene en la actualidad por el cargo, Abelardo de la Espriella.

El antioqueño fue tajante al hablar de su plan de cara a las elecciones de 2026 por el mandato de Colombia y la estrategia que tiene para arrebatarle cada vez más adeptos al abogado en medio de esa contienda.

“Colombia no necesita más extremos, esa polarización es un daño muy grande y está en un nivel nunca visto en nuestro país. Y, por ese camino, y estoy diciéndolo con toda la convicción, vamos para una mala Colombia. Ese es el reto político y ahí en eso estamos y seguro que le vamos a quitar votos [a De la Espriella]”, afirmó en entrevista en revista Semana.

De hecho, el candidato por el partido Dignidad y Compromiso aseveró su convicción de que aquellos atentos a esa conversación periodística lo tienen en el radar como una ficha pertinente para reemplazar en el cargo a Gustavo Petro.

“Con esta entrevista, ya estoy seguro de que muchas personas que me están viendo están diciendo: ‘Es Fajardo, Fajardo la ha luchado, se ha mantenido por un camino, no se ha perturbado, no ha caído en la trampa de la agresión, del insulto, para hacerse potente'”, afirmó.

Por esa misma razón, al remarcar las fortalezas que tiene en su aspiración presidencial frente a otros como el mencionado Abelardo de la Espriella sacó a relucir su experiencia frente a los problemas a nivel nacional.

“Esto aquí no es para hacer experimentos, esto es seriedad, rigor, disciplina. La capacidad, como le decía, de entender las desigualdades sociales de Colombia”, advirtió sobre el recorrido que tiene.

Incluso, Fajardo (en medio de sus planes) remarcó la necesidad de encaminarse en un panorama de menos polarización para el próximo gobierno en el país, por lo que se presentó como la figura representativa para ese propósito.

“No es la política de que tengo que eliminar al diferente. El que está en ese terreno jamás va a unir a Colombia. Aquí está la expresión de una forma de la política que puedo hacerla, la represento yo y lo estoy diciendo con todo el gusto, porque somos muchas personas las que compartimos esta visión y el reto es que esa mayoría silenciosa se vaya manifestando”, recalcó Fajardo.

Por lo mismo, soltó una sentencia sobre una eventual alianza con el mencionado abogado que ahora es candidato presidencial: “Nunca en mi vida estaré con el señor Abelardo de la Espriella. Nunca. Porque una persona que dice que su proyecto es destripar a otros, jamás en la vida yo me sentaré con esa persona”.

Así quedaron presentadas las cartas por parte del exgobernador de Antioquia, reconocido como representante del centro, frente a uno de los aspirantes más controversiales de la actual contienda.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales de Colombia están programadas para el 31 de mayo de 2026, cuando los colombianos votarán para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República para el período 2026-2030.

Esta fecha corresponde a la primera vuelta de los comicios nacionales y fue confirmada oficialmente en el calendario electoral presentado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos válidos en esa jornada, se realizará una segunda vuelta (balotaje) aproximadamente tres semanas después, como parte del proceso electoral establecido por la Constitución colombiana. Esta segunda vuelta está prevista para el 21 de junio de 2026, aunque solo se realiza si es necesaria para definir al presidente electo.

La elección presidencial hace parte de un calendario más amplio de comicios en Colombia. Antes de la votación presidencial, también se llevarán a cabo las elecciones legislativas para el Congreso el 8 de marzo de 2026, en las cuales se elegirán los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado.

El proceso electoral incluye varias etapas previas importantes: la inscripción de candidatos y promotores de voto en blanco suele abrirse a inicios de año, al igual que el período de votación para colombianos residentes en el exterior, que comprende unos días antes del 31 de mayo. Todas estas fechas forman parte del cronograma oficial fijado por la Registraduría para garantizar el desarrollo de los comicios.

