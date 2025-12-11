El parapsicólogo Edwin Ocampo visitó Pulzo para compartir sus predicciones políticas para el próximo año, y aseguró que uno de los protagonistas de la contienda será Iván Cepeda. Según él, el senador tendrá una “gran representación” y se perfila como uno de los candidatos más fuertes de cara a las elecciones de 2026.

Ocampo señaló que Cepeda será el aspirante principal de la izquierda y que, dentro del panorama electoral, visualiza otros dos nombres con verdadera fuerza: Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Sobre Cepeda, afirmó que impulsará políticas “interesantes y enfocadas en el pueblo”, lo que le permitiría avanzar a una segunda vuelta presidencial.

En cuanto a Abelardo de la Espriella, Ocampo indicó que será “el segundo candidato más fuerte” de la contienda. Aunque dice que no cuenta con una estructura política tradicional robusta, asegura que logrará sumar adhesiones importantes y la unificación de varios sectores alrededor de su campaña.

Para el parapsicólogo, De la Espriella también tendría posibilidad de llegar a segunda vuelta y se convertirá en uno de los principales oponentes de Cepeda, con escenarios incluso de “empates técnicos” durante la campaña.

El astrólogo mencionó que Sergio Fajardo también entraría con fuerza en el escenario político. Según Ocampo, su papel será decisivo, pues podría convertirse en la “llave” que incline la balanza a favor de uno de los dos candidatos principales.

¿Qué reveló la encuesta Invamer?

La más reciente encuesta nacional de Invamer, publicada el 30 de noviembre de 2025, ofreció un panorama detallado sobre los posibles escenarios de segunda vuelta para las elecciones presidenciales en Colombia. El estudio analizó cómo se comportaría la intención de voto en enfrentamientos directos entre tres figuras que hoy dominan la conversación política: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

En el primer escenario evaluado por Invamer, se midió un eventual duelo entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Los resultados mostraron una ventaja amplia para Cepeda, quien alcanzó un 59,1 % de intención de voto, consolidándose como el favorito en este hipotético cara a cara. De la Espriella, por su parte, obtuvo un 36,2 %, una cifra que, aunque significativa, evidencia una distancia considerable frente a su contendor.

El voto en blanco para este escenario se ubicó en 4,6 %, reflejando un porcentaje moderado de electores indecisos o no conformes con las opciones presentadas.

El segundo escenario analizado por la encuestadora fue un enfrentamiento entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo.

A diferencia del primero, esta medición arrojó un resultado mucho más ajustado. Cepeda registró el 48,9 % de la intención de voto, mientras que Fajardo obtuvo un 46,4 %, una diferencia de apenas 2,5 puntos porcentuales que evidencia una contienda altamente competitiva.

En esta alternativa, el voto en blanco alcanzó el 4,8%, una cifra levemente superior a la del primer escenario, lo que indica un mayor nivel de duda entre los votantes ante esta combinación de candidatos.

Estos resultados permiten anticipar una segunda vuelta dinámica y marcada por la polarización, donde el comportamiento de los indecisos podría ser decisivo.

