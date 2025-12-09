El concierto de Grupo Firme en el estadio El Campín de Bogotá no solo confirmó el poder de convocatoria de la agrupación mexicana en Colombia, sino que también dejó dos nombres resonando con fuerza entre el público: Asmed y Cumbia Pedregal.

Ambos artistas, cada uno desde su propio sonido y propuesta musical, lograron convertirse en protagonistas inesperados de la noche, dejando claro que su presencia en el escenario no fue casualidad, sino el reflejo de carreras que vienen creciendo de manera firme y acelerada.

Cumbia Pedregal: una revelación que pisa fuerte en Colombia

Entre los momentos más comentados de la presentación estuvo la participación de Cumbia Pedregal, el grupo mexicano conformado por Luche, Pablo y Emilio, que continúa consolidándose como una de las propuestas más poderosas dentro del regional y la cumbia mexicana. Su energía en el escenario bogotano sorprendió incluso a quienes no los conocían, y su visita al país llega justo en un momento clave para su proyecto.

Cumbia Pedregal estuvo en Colombia dando inicio a una nueva etapa de trabajo de la mano de su manager Isael Gutiérrez y el equipo de Music VIP, lo que representa un movimiento estratégico para su expansión internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cumbia Pedregal (@cumbia_pedregal_)

Pero la sorpresa no termina ahí. El grupo acaba de anunciar una colaboración de alto calibre: una nueva versión del clásico ‘Sin ti no sé vivir’, junto al reconocido cantante y productor Edén Muñoz. El tema, escrito por Jorge Mejía Avante (Los Ángeles Azules) y lanzado originalmente en 1999, cobra nueva vida gracias al sello emocional y melancólico que identifica a Cumbia Pedregal.

La alianza con Edén Muñoz fue trabajada directamente en Monterrey, donde grabaron el video oficial. Para ellos, fue un momento crucial en su carrera. “Cumbia Pedregal y Edén Muñoz es una unión de fuerzas que esperamos sea de bendición para el mundo”, expresó Luche.

Esta colaboración se suma a otros hitos que han hecho de 2025 un año decisivo para la agrupación. Hace unas semanas lanzaron el álbum ‘Recuerdos Volumen 1’, una colección de clásicos reinterpretados con su sello melancólico. Y lo que viene promete aún más: 17 de diciembre estrenarán ‘A escondidas’, una cumbia grupera con tintes ochenteros al estilo de Los Bukis y Los Temerarios.

Asmed: el talento colombiano que conquistó México

El otro nombre que brilló en la noche fue Asmed, el cantante y compositor urbano nacido en Cali, que ha construido su carrera entre Colombia y México, país donde su propuesta ha encontrado un público fiel.

Asmed ha logrado posicionarse con temas que conectan emocionalmente con su audiencia, como ‘Dudaste’ (2024), una canción que narra el dolor y la incertidumbre en las relaciones amorosas. Su estilo urbano con tintes melódicos le ha permitido destacar en plataformas digitales y en escenarios de gran formato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Puros Corridos Colombia (@puroscorridos.co)

De hecho, uno de los hitos más grandes de su carrera se dio en México, donde se presentó en el Zócalo capitalino frente a más de 250.000 personas, consolidándose como un artista con proyección internacional. Su presencia en festivales y eventos en Guatemala, México y Colombia ha ampliado su alcance y fortalecido su base de seguidores.

En Bogotá, Asmed sorprendió con una presentación cargada de energía, cercanía con el público y una autenticidad que rápidamente llamó la atención de los asistentes.

La presentación de Asmed y Cumbia Pedregal en Bogotá dejó claro que el regional mexicano y la música urbana están experimentando un cruce de caminos interesante, en el que nuevas propuestas emergen con fuerza. Ambos artistas aprovecharon la vitrina que les brindó Grupo Firme para mostrar su potencial y confirmar que, lejos de ser teloneros ocasionales, son proyectos con una ruta clara y un futuro prometedor.

