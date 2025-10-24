La capital del Meta se prepara para vivir una noche inolvidable con la llegada de Marco Antonio Solís, uno de los artistas más emblemáticos de la música mexicana. El reconocido cantautor, productor y líder de la música romántica en español se presentará por primera vez en Villavicencio el próximo sábado primero de noviembre en el Coliseo Las Malocas, en el marco de su exitosa gira mundial “Más Cerca de Ti World Tour 2025”.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Shakira salió en defensa de Bad Bunny y su presencia en el Super Bowl 2026; fue tajante)

El espectáculo promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año en la región, pues más de seis mil personas podrán disfrutar de un ‘show’ de primer nivel, con una producción técnica y visual de alta calidad.

La visita de ‘El Buki’ —como es conocido cariñosamente por sus seguidores— marca un hito para Villavicencio, ciudad que por primera vez recibirá al artista mexicano, quien ha llenado escenarios en América y Europa con su voz inconfundible y su repertorio lleno de emociones.

Lee También

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Marco Antonio Solís es una de las figuras más importantes de la música en español. Desde sus inicios con Los Bukis, agrupación con la que conquistó a millones de fanáticos, hasta su consolidación como solista, ha sabido mantener un estilo romántico y melódico que lo distingue de todos los demás.

Entre sus éxitos más recordados se encuentran ‘Si no te hubieras ido’, ‘Dónde estará mi primavera’, ‘Tu cárcel’, ‘La venia bendita’, ‘Más que tu amigo’ y ‘A dónde vamos a parar’, temas que forman parte del repertorio sentimental de toda América Latina.

A lo largo de su carrera, Solís ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonado con múltiples reconocimientos, incluyendo Grammy Latinos, Premios Billboard y Lo Nuestro, entre otros. Además, ha sido reconocido por su aporte a la música latina y por su influencia en generaciones de artistas que lo consideran un referente del romanticismo musical.

¿Cómo será su concierto en Villavicencio?

El Coliseo Las Malocas se transformará en el escenario perfecto para este gran concierto. Los asistentes podrán elegir entre varias localidades: Alfombra Roja, Palcos Diamante, Oro, Plata, Platino, Bronce, V.I.P. y Gradería, todas diseñadas para brindar una experiencia cómoda y cercana al artista.

El evento contará con una producción técnica de última generación, que incluye pantallas LED, sonido envolvente y efectos visuales de alto nivel. Los organizadores han prometido un espectáculo digno de la talla internacional de Marco Antonio Solís, con una puesta en escena que ha sido aplaudida en cada ciudad donde se ha presentado la gira “Más Cerca de Ti”.

Además, la noche tendrá invitados especiales que pondrán el toque local y tropical a la velada: Rafa Pérez, reconocido exvocalista del Grupo Kvrass y figura destacada del vallenato; Kevin Gómez y Angie Cardona, quienes también deleitarán al público con su talento y energía.

Los interesados en asistir al concierto pueden adquirir sus entradas a través del portal www.boletosya.co

Hasta el sábado 25 de octubre se ofrece un 20 % de descuento en todas las localidades, una oportunidad para quienes deseen asegurar su lugar en este encuentro histórico con el ídolo mexicano.

El próximo 1.º de noviembre, el Coliseo Las Malocas vibrará al ritmo de los grandes clásicos de ‘el Buki’. Será, sin duda, una cita imperdible para todos los amantes de la música romántica y una noche que quedará grabada en la historia musical de Villavicencio.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.