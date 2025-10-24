El creador de contenido y popular ‘streamer‘ colombiano ‘Westcol’ volvió a ser tendencia luego de que se reviviera uno de los videos en los que habla sobre su expareja, Aída Victoria Merlano, con quien mantuvo una relación sentimental hasta mediados de 2024.

Sigue a PULZO en Discover

En el clip, el ‘influenciador’ reflexionó sobre los motivos por los cuales, según él, la barranquillera suele tener conflictos con sus exparejas.

(Vea también: ‘El Agropecuario’, ex de Aída V. Merlano, no se guardó nada y dijo cuántos millones da por su bebé)

‘Westcol’, quien recientemente fue organizador del ‘Stream Fighters’ 4, el evento de boxeo en el que participaron figuras como Yina Calderón y Andrea Valdiri, explicó que sus declaraciones sobre Aída Victoria surgieron de conversaciones que tuvieron cuando aún eran pareja. En tono reflexivo, el creador aseguró que desde entonces ya notaba ciertos patrones en su comportamiento sentimental.

Lee También

“Yo le dije cuando ella era mi expareja, Aída, ella se debe acordar. Le pregunté: ‘¿Por qué terminas mal con todos tus novios?’, quería saber la razón de eso. Me parecía raro que se peleara con todos sus exnovios, ya lo sentía muy extraño, porque todo el mundo que terminaba con ella tenía muchas cosas que decir”, expresó el antioqueño en su transmisión.

El ‘streamer’ también comentó que, a lo largo del tiempo, ha escuchado versiones y comentarios de varios de los exparejas de Aída Victoria Merlano, lo que lo llevó a cuestionar si realmente existía un patrón en sus rupturas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

“Entonces ella cuenta que hay un novio que le dice cosas que ella hizo, y uno se pregunta qué tuvo que hacer ella. Bueno, hay gente muy loca, puede que sin hacer nada la acusen, pero primero hay uno, luego otro, luego otro y después estoy yo, pero al final terminamos fue peleados”, añadió.

En medio de sus declaraciones, ‘Westcol’ aclaró que su intención no era crear controversia, sino compartir su percepción personal sobre la relación que tuvo con la ‘influenciadora’. Aun así, sus palabras no tardaron en despertar comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores debatieron sobre si era apropiado hablar públicamente de temas sentimentales del pasado.

El creador de contenido concluyó afirmando que, a pesar de las diferencias, no guarda rencor hacia su exnovia y que simplemente reconoce que algo no funcionó entre ellos. “Yo siento que hay un problema de verdad. Ella tiene un problema, esa es la realidad. Todo hubiera terminado bien si se hubieran hecho las cosas bien. Ella me cogió en un momento en el que estaba en paz mental, tranquilo, relajado, y no quiero pelear con nadie”, aseguró.

Estas declaraciones se suman a una larga lista de momentos en los que la expareja ha sido protagonista de titulares por sus idas y vueltas amorosas. Aunque actualmente ambos siguen enfocados en sus respectivos proyectos, los comentarios de ‘Westcol’ reavivaron la curiosidad de los internautas sobre cómo fue realmente su relación con Aída Victoria Merlano y qué los llevó a poner fin a su historia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.