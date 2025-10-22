En medio de la polémica que provocó su salida anticipada en la pelea contra Andrea Valdiri durante el evento ‘Stream Fighters’, Yina Calderón decidió por fin hablar y dar la cara para aclarar los motivos reales que la llevaron a dejar el combate.

En un video publicado en su canal de YouTube, la creadora de contenido, conocida por su personalidad explosiva, negó que haya renunciado voluntariamente y explicó que fue el juez quien detuvo la pelea por KO técnico.

Por otro lado, la también empresaria de fajas se mostró molesta por las especulaciones de que habría fingido o planeado su salida anticipada del combate, algo que desmintió tajantemente. Según ella, se preparó con disciplina y esfuerzo para el enfrentamiento, incluso contratando un entrenador y subiendo de peso para poder competir.

“Todo lo que están diciendo por ahí, de que yo lo tenía planeado, es mentira, yo no lo tenía planeado. Yo me preparé, pagué un profesor, subí de peso […]. La gente debe entender que fui la peleadora que más apoyó el evento y la que más alboroto hizo para que ustedes se conectaran”, añadió Calderón en el mismo espacio.

Acá, las palabras de Yina Calderón:

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ también aprovechó su declaración para enviarle un mensaje directo a Westcol, quien la criticó después de la pelea diciendo que “no representaba a Colombia” y que había sido una decepción para el evento.

“Westcol puede decir lo que sea, menos que yo no apoyé. Así como dijo, de que no soy orgullo colombiano y que no representaba a Colombia, pero sí la representé cuando me contrataste para ayudarte a llenar el Medplus, porque sin mí hubiera sido imposible que lo llenaras y que se conectaran 4 millones de personas. Y no estoy siendo creída, es una realidad”, sentenció Yina.

Qué pasó en la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri era uno de los combates más esperados del evento ‘Stream Fighters’, una iniciativa creada por Westcol para reunir a ‘influenciadores’ en enfrentamientos de boxeo amateur, transmitidos en vivo por redes sociales.

El duelo provocó gran expectativa desde su anuncio, pues ambas creadoras de contenido han protagonizado enfrentamientos mediáticos en el pasado. Sin embargo, la pelea duró poco. Apenas en el primer asalto, Yina recibió varios golpes sin poder responder con contundencia, lo que llevó al árbitro a detener el combate y declararlo como KO técnico a favor de Valdiri.

La escena desató confusión entre los asistentes al Coliseo Medplus de Bogotá, muchos de los cuales abuchearon a Calderón, acusándola de haber “huido” del ring. En redes sociales, el público fue aún más duro, señalándola de haber fingido la derrota o de haberse rendido sin pelear realmente.

En su declaración, Yina también confesó que el ambiente hostil del público influyó en su estado emocional durante la pelea. Aseguró que desde el momento en que subió al ring sintió que muchos asistentes estaban allí solo para verla caer.

“Cuando yo hago mi entrada, vi que casi todo el mundo comenzó a abuchearme. Yo dije, ‘acá hay gente que quiere verme vuelta mie…’. Tenía a todos mis ‘haters’ ahí”, relató.

Según ella, el golpe que recibió de Valdiri en los primeros segundos la hizo darse cuenta de que el resultado no sería favorable y que no valía la pena arriesgarse a una lesión, especialmente porque está próxima a viajar a República Dominicana para participar en un ‘reality show’.

“Cuando sentí el primer puño de ella, dije ‘acá perdí, me van a dar una pela’. Yo no podía arriesgarme a una lesión porque me voy para República Dominicana a un ‘reality’. Además, no les iba a dar el gusto de verme vuelta mie… y humillada. Ahí fue cuando le dije al juez ‘no puedo más’”, contó.

Pese a las críticas, Yina Calderón reafirmó que está tranquila con su actuación y que su objetivo siempre fue apoyar el evento y entretener al público, no demostrar habilidades profesionales en el boxeo. Mientras algunos defienden su honestidad y valentía al hablar, otros cuestionan si el retiro en pleno combate afecta la credibilidad del evento y su imagen como peleadora.

