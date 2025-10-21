Un lamentable hecho se registró en el norte de Barranquilla, donde un joven identificado como Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años, falleció tras participar en una pelea de boxeo simulada durante una reunión social. El suceso ocurrió en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 79 No. 70-50, en el barrio Alto Prado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Garzón, estudiante de Derecho, recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de una joven de 18 años, quien fue inicialmente detenida, aunque posteriormente recuperó la libertad mientras continúa vinculada a una investigación por homicidio culposo.

Horas después del fallecimiento, comenzó a circular un video que muestra el momento de la pelea entre los dos jóvenes. En las imágenes se observa cómo ambos, con guantes de boxeo puestos, intercambian golpes mientras varias personas los rodean y los animan a continuar el enfrentamiento.

En un momento del clip, la joven logra conectar un puño directo al rostro del joven, quien se muestra aturdido. Uno de los presentes interviene para detener el combate, pero pocos segundos después, Camilo Andrés se desploma al suelo, aparentemente inconsciente. Los asistentes intentaron reanimarlo y lo trasladaron de inmediato a la Clínica de la Costa, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos más tarde.

Algunos testigos indicaron a las autoridades que la reunión podría estar relacionada con un evento de peleas transmitido por redes sociales, en el que se promocionaban enfrentamientos entre ‘influenciadores’, entre ellos Yina Calderón y Andrea Valdiri. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esta versión.

Por su parte, fuentes judiciales señalaron que el cuerpo del joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se realizará la necropsia para determinar con exactitud la causa del deceso. Entre las hipótesis que se manejan figura la posibilidad de una muerte súbita, aunque no se descarta que el golpe haya sido determinante.

El Instituto La Salle de Barranquilla, donde Camilo Andrés cursó su bachillerato, lamentó su fallecimiento a través de un mensaje en redes sociales:

“Lamentamos profundamente la partida de nuestro exalumno Camilo Andrés Garzón Díaz. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este difícil momento.”

También la Universidad Sergio Arboleda, donde estudiaba derecho, lamentó lo sucedido.

Las autoridades judiciales continúan recopilando testimonios y analizando los videos del suceso para establecer responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió esta tragedia que ha conmocionado a la comunidad barranquillera.

