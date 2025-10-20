Un juego que pretendía ser una simple broma terminó en tragedia en el norte de Barranquilla. Un joven identificado como Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años, perdió la vida después de recibir un golpe en el rostro durante una presunta simulación de la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Yina Calderón decidió irse de Colombia, luego de pelea con Andrea Valdiri: explicó para dónde)

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el barrio Alto Prado, exactamente en la calle 79 con carrera 70, donde el joven, estudiante de Derecho, participaba en lo que parecía una dinámica sin intención de daño. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos, según CTV Barranquilla.

Qué pasó con la amiga de Camilo Andrés Garzón Díaz

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Melani Salomé Sánchez, de 18 años, fue quien lanzó el golpe que dejó a Camilo inconsciente. De inmediato, quienes se encontraban en el lugar trataron de auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia a la Clínica de la Costa, donde falleció horas después pese a los esfuerzos médicos por reanimarlo.

Lee También

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que la joven fue capturada y puesta a disposición de las autoridades por el delito de homicidio culposo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer en detalle lo ocurrido.

El caso ha provocado profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros de la víctima, quienes lamentaron la pérdida de un joven con un futuro prometedor.

Cabe resaltar que en esta oportunidad, un simple juego entre amigos terminó en tragedia, pues la situación se desarrolló luego de la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, organizada por Westcol.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.